La OTAN no quiere que haya un conflicto inminente con Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La OTAN no desea que haya un conflicto con Rusia, declaró la vice secretaria general de esa organización Rose Gottemoeller en una entrevista al periódico ruso Kommersant.

"Déjenme subrayar que no queremos que haya un conflicto con Rusia", dijo Gottemoeller.

Precisó que "la reacción de la OTAN ante las acciones de Rusia realmente preocupantes fue calibrada, proporcional y de carácter exclusivamente defensivo, no queríamos en absoluto encontrarnos en una situación en la que sería inevitable un enfrentamiento y eso es lo que tomamos en cuenta a la hora de tomar decisiones".

Al mismo tiempo la vice secretaria general señaló que "las acciones ilícitas de Rusia, desde la anexión de Crimea y desestabilización de Donbás, hasta la injerencia en los procesos políticos de los países de la OTAN y los últimos acontecimientos en el Reino Unido" suscitan preocupaciones y la Alianza no podía dejar esa actuación sin respuesta.

Gottemoeller reiteró que la OTAN no busca conflicto con Rusia.

La OTAN no tiene motivos para dudar de las conclusiones del Reino Unido sobre implicación de Rusia en el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia, afirmó Gottemoeller.

"Las conclusiones de este laboratorio (Porton Down) no es la única información en la base de la cual las autoridades británicas llegaron a las dichas conclusiones, se dirigieron también por otras fuentes de información; los miembros de la OTAN no tienen motivos para dudar de los argumentos del Reino Unido", dijo.

Gottemoeller desmintió la información de que hubo presión sobre muchos países europeos para que se unan a la reacción al caso Skripal.

"Rusia intenta nublar este incidente y desinformar cada vez más con nuevas versiones de lo sucedido", afirmó.

Asimismo Gottemoeller declaró que el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, se reunirá con el jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa, el general estadounidense Curtis Scaparrotti, a mediados de abril.

"El otro día confirmaron su disposición a celebrar una reunión personal en la tercera semana de abril, creo que es un índice positivo que muestra que los canales de comunicación están funcionando", dijo Gottemoeller en una entrevista con el diario Kommersant.

Agregó que Guerásimov y Scaparrotti analizarán las posibilidades de "aumentar la transparencia y la previsibilidad en las relaciones (entre Rusia y la OTAN), impedir incidentes peligrosos e incrementar la confianza".

El 21 de marzo el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que Guerásimov habló por teléfono con Scaparrotti por iniciativa de éste último.

Según la entidad, los altos mandos "intercambiaron opiniones sobre las cuestiones actuales de la seguridad internacional, el general de Ejército Valeri Guerásimov apoyó la propuesta del general Scaparrotti de celebrar un encuentro personal".

Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la situación en Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia tras el referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.

Ese mismo año, la Unión Europea, EEUU y varios países de su órbita impusieron sanciones contra Rusia por su supuesto papel en la crisis ucraniana, algo que Moscú ha negado y respondió a quienes impusieron medidas de restricción en su contra con un embargo agroalimentario.

Además, a Rusia se le imputa injerencia en las elecciones en EEUU, Francia y el Reino Unido, aunque no se encontraron confirmaciones algunas.

Tampoco fueron presentadas pruebas de su supuesta implicación en el envenenamiento del exespía doble Serguéi Skripal y su hija ocurrido el 4 de marzo pasado, pero sí, nada más abierta la investigación, que según Scotland Yard se prolongará por varios meses, Londres responsabilizó a Moscú de estar detrás del intento de homicidio.

En relación con el caso Skripal el Reino Unido y otros 28 países, y también la OTAN, expulsaron a un total de 153 diplomáticos rusos como medidas de represalia; Rusia respondió a 28 países al declarar a 145 diplomáticos extranjeros personas no gratas.

Rusia rechaza haber sido parte del caso Skripal, así como la supuesta injerencia en elecciones de otros Estados y tacha esas acusaciones de infundadas.