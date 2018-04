La UE se niega a comentar las detenciones de independentistas en Cataluña

"No estoy al tanto de estos acontecimientos: son procedimientos policiales o judiciales que están en marcha y para los que, en cualquier caso, la Comisión Europea no tiene ninguna competencia o papel que jugar y por tanto no tenemos comentario", ha contestado el portavoz de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, luego de ser preguntado por esta cuestión.

Sobre el estado de la democracia en España, Schinas se ha limitado a decir que "si me pregunta que evalúe el sistema judicial español, estoy muy feliz de decirle que la última vez que lo comprobamos, España es una democracia".

"¿La Comisión Europea considera terrorismo cortar una carretera?", ha preguntado un periodista, a lo que Schinas ha respondido que la Comisión Europea únicamente está autorizada "a expresar opinión sobre temas que sean competencia de la UE", aunque tiene "muchas opiniones".

La Guardia Civil detuvo el 10 de abril en Cataluña a siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados por la Audiencia Nacional de terrorismo y rebelión.

Lea también: Los Comités de Defensa de la República en Cataluña llaman a "resistir" tras detenciones

Seis de los detenidos ya han quedado provisionalmente en libertad tras ser identificados, mientras que otra ha sido trasladada a Madrid, según los medios locales.

© REUTERS/ Susana Vera Diputado alemán: si Cataluña estuviera en Rusia o Venezuela la historia sería otra

Las autoridades españolas creen que los detenidos fueron los responsables de organizar los cortes de carreteras llevados a cabo la pasada Semana Santa en protesta por el encarcelamiento de varios dirigentes independentistas.

En un comunicado, los CDR llaman a resistir, tras las detenciones producidas esta mañana de varios de sus miembros e informan que están trabajando "para dar cobertura jurídica" a todos los detenidos y preparando "una respuesta solidaria".

Lea más: Podemos rechaza que se atribuyan delitos de terrorismo a los independentistas catalanes

/ Usuarios de las redes sociales están utilizando el 'hashtag' (etiqueta) #josoccdr (yo soy CDR) para mostar su solidaridad con estas organizaciones de tipo asambleario; el 'hashtag' se ha convertido en 'trending topic' y es uno de los más utilizados en Cataluña este momento.

Las grandes plataformas soberanistas de la sociedad civil catalana, como Òmnium Cultural, y los tres partidos independentistas en Cataluña —Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la Candidatura d'Unitat Popular (CUP)— han criticado el operativo, que sigue en marcha en otros puntos de Cataluña.