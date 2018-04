Embajador de Damasco en Cuba: acciones contra Rusia se deben a su presencia en Siria

"No se puede separar toda esta campaña internacional lanzada contra Rusia por parte de EEUU y algunos países miembros de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) con lo que está sucediendo hoy en Siria", indicó el diplomático sirio.

El Reino Unido acusó a Moscú de haber orquestado el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y de su hija Yulia, el pasado 4 de marzo en la ciudad británica de Salisbury (sur).

Como represalia, Londres expulsó a 23 diplomáticos rusos y canceló todos los contactos de alto nivel entre ambos países.

Al Reino Unido le apoyaron otros 28 países, así como la OTAN, lo que derivó en la expulsión de un total de 153 diplomáticos rusos y la llamada a consultas de varios embajadores.

La Casa Blanca ordenó la salida del mayor número, 60, incluidos 48 empleados de la embajada rusa en Washington y 12 diplomáticos asignados a la sede de la ONU en Nueva York, así como el cierre del consulado ruso en Seattle.

© AFP 2018/ Ammar Suleiman EEUU y Arabia Saudí quieren "hacerle pagar" a Rusia por Siria

Rusia, que considera infundadas todas las acusaciones por el caso Skripal, respondió de manera simétrica a 25 países, al expulsar a 142 diplomáticos extranjeros, incluyendo 60 estadounidenses, ordenó la clausura del consulado de EEUU en San Petersburgo y se reservó el derecho a tomar represalias contra los restantes.

"Piensan que por haber expulsado a una cantidad determinada de diplomáticos rusos, y con el aumento de las presiones sobre Moscú, conseguirían que el presidente (Vladímir) Putin haga concesiones", añadió.

El embajador sirio indicó que en su país no van a "hacer concesiones".

"Lo que no pudieron obtener con la fuerza, por supuesto, no lo vamos a dar a través de la política, y es por ello que pienso que esta campaña contra Rusia también será derrotada", afrmó.

Desde septiembre de 2015, las fuerzas armadas rusas, a solicitud de Damasco, participan en la ofensiva militar contra las principales agrupaciones terroristas que operan en el Levante, entre ellas Daesh (autoproclamado Estado Islámico, proscrito en Rusia) y el Frente al-Nusra (brazo armado de Al Qaeda en Siria).

Respecto a la colaboración prestada durante las operaciones militares antiterroristas en Siria, el embajador Mayya afirmó: "Rusia, nuestros amigos de Irán y el Movimiento de Resistencia libanés Hizbulá nos han ofrecido lo más caro que hay, nos han dado su sangre, somos aliados en la sangre y también aliados en la victoria".

"El papel de Rusia es muy importante", agregó, "pero esto no se nos hubiera dado a nosotros si no resistimos, si no nos sacrificamos, principalmente nuestro Ejército, durante todos estos años".

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto armado en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a facciones armadas de la oposición y grupos terroristas.

© AFP 2018/ Delil Souleiman Rusia acusa a EEUU de crear en Siria los cimientos para una guerra a gran escala

Según datos de la ONU, unas 400.000 personas perdieron la vida en el conflicto.

A finales de febrero pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución 2401 que establece un armisticio de al menos 30 días consecutivos en todo el territorio de Siria para llevar a cabo las operaciones humanitarias.

Rusia anunció por orden del presidente Vladímir Putin una pausa humanitaria diaria a partir del 27 de febrero en Guta Oriental para facilitar la evacuación de los civiles de este arrabal damasceno.