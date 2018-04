Senador: Londres inventa versiones del caso Skripal para confundir a aliados

"Londres inventa y seguirá inventando siempre nuevas versiones para confundir a sus aliados, hasta puede decir que fue un pequeño laboratorio escolar en una región rusa o proferir otros absurdos", dijo en alusión a la noticia publicada en unos medios británicos de que el gas Novichok (A234) se fabricó en un laboratorio de la provincia rusa de Sarátov.

Al recordar que Rusia liquidó todo su arsenal químico bajo el control de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, el general expresó la seguridad de que a los Skripal no se les aplicó un arma química, señalando que "de usarse tal arma todos los afectados estarían muertos".

"No existe antídoto para las armas químicas, la persona simplemente muere, fue por lo visto una provocación con uso de algún veneno", dijo.

Londres afirma que al exagente doble Serguéi Skripal y su hija Yulia se les aplicó la sustancia neuroparalizante A234 de procedencia rusa, pero Moscú lo niega categóricamente.

Gary Aitkenhead, director general del laboratorio de Porton Down, comunicó el 3 de abril en una entrevista con la cadena Sky News que Porton Down "no identificó la fuente exacta" de la sustancia empleada en el ataque a los Skripal.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido reconoció este mismo día que hizo las conclusiones sobre la implicación de Rusia en el envenenamiento de los Skripal basándose en evaluaciones propias.