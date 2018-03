"Es escalofriante": un periódico chino arremete contra la expulsión de diplomáticos rusos

"El Reino Unido estaba tan convencido de su teoría sobre Rusia que no tardaron nada en imponer sanciones contra el país expulsando a diplomáticos rusos de Londres. Poco después, los funcionarios de la capital del Reino Unido se ponían en contacto con la OTAN y con sus aliados europeos para que les proporcionasen apoyo inmediato", señala el rotativo, afín a la línea del Gobierno chino.

© AFP 2018/ Daniel Leal-Olivas Cómo se puede demostrar la procedencia del veneno del caso Skripal y por qué Londres no lo hace

Global Times añade que los pasos que han tomado los países occidentales están faltos de toda lógica diplomática, "por no mencionar que expulsar a diplomáticos rusos de manera simultánea es una manera grosera de comportarse", asegura. Añade que el impacto de este tipo de acciones es mínimo y que, con ellas, no se hace más que acrecentar la hostilidad y el odio entre Rusia y los países occidentales.

Defiende que en el Reino Unido tendría que llevarse a cabo una investigación independiente sobre el envenenamiento de Skripal y de su hija. "Un esfuerzo como este daría luz a las conclusiones necesarias para aclarar las ideas de muchos sobre a quién se debe o no se debe acusar del crimen", subraya.

Lea más: 5 cosas que hay que saber sobre la sustancia neurotóxica que pudo intoxicar a Skripal

Critica, además, la facilidad con la que las grandes potencias occidentales son capaces de "unirse y condenar" a un país extranjero sin seguir los mismos procedimientos que respetan otros países de acuerdo con los principios del derecho internacional. "Es escalofriante", condena, y recuerda que durante la Guerra Fría ningún país occidental se hubiese atrevido a provocar a Rusia de tal forma.

"Este tipo de acciones no son más que una forma de acoso occidental que amenaza la paz mundial y la justicia".

Sin embargo, advierte que las decisiones que han tomado los países europeos a raíz del caso Skripal han acabado "por caracterizar la hegemonía occidental", una que solo sabe, prosigue, cómo contaminar las relaciones internacionales. El periódico chino aboga por que es "el mejor momento" para que las naciones no occidentales refuercen sus lazos y unan sus esfuerzos.

Lo que está pasando ahora con Rusia es un ejemplo de cómo otras naciones no occidentales pueden esperar ser tratadas en un futuro no muy lejano. Expulsar a diplomáticos rusos simultáneamente no es suficiente para disuadir a Rusia. Se trata de una táctica intimidatoria que se ha convertido en emblemática entre las naciones occidentales, asegura el rotativo.

"Occidente es solo una pequeña parte del mundo y no es ni de lejos el embajador mundial que una vez creyó ser", sentencia el periódico chino.

Le puede interesar: Embajador ruso: "Que Londres pruebe la implicación de Rusia", y no al revés