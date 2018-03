Embajador ruso: "La presunción de inocencia es sustituida por la presunción de culpa"

Recordó que Moscú sigue sin entender cuál es su presunto papel en el caso Skripal y nadie ha dado todavía una explicación.

"Hasta ahora son dos ciudadanos rusos que han sufrido un ataque en Londres y ¿por qué Rusia tiene algo que ver? No podemos entenderlo", subrayó Korchaguin.

Informó que ningún país que ha decidido expulsar diplomáticos rusos ha suministrado a Moscú ni explicaciones ni detalles de su decisión. Es más, la Policía británica dijo que necesitaría semanas o meses para verificar lo que había pasado en Salisbury, mientras que la OPAQ también necesitará su tiempo para llegar a cualquier conclusión.

"Hay un gran viraje en los fundamentos del derecho continental, por no decir el derecho universal. Porque la presunción de inocencia se cambia por la presunción de culpa. Basta que alguien, algún político, declare que tú eres culpable y este político no debe, digamos, presentar las pruebas, no, tú tienes que explicar a todo el mundo que no es así", indicó el diplomático ruso.

Según su punto de vista, Madrid debería compartir con Moscú la información presuntamente obtenida de los británicos sobre "la culpa de Rusia" "para que entendamos mejor para qué los diplomáticos que trabajan en mejorar las relaciones bilaterales tienen que salir ahora".

"Claro que es un gesto muy inamistoso", subrayó el embajador.

​Es más, se pregunta también qué va a hacer España con su "solidaridad malentendida" con el Reino Unido como miembro de la UE tras el Brexit.

"¿Qué tiene que ver esta expulsión de diplomáticos con el caso, el Brexit, solidaridad? Es una confusión total, total y espantosa además", concluye Korchaguin.

El diplomático ofreció esta entrevista en Valencia el 26 de marzo. El 27 de marzo el diario ruso Kommersant publicó el informe presentado en la Embajada británica de Moscú que, según el embajador de EEUU en Rusia, Jon Huntsman, causó la expulsión masiva de diplomáticos rusos.

El documento consta de solo seis imágenes —incluida la hoja del título- y no provee ninguna pruebas que lleve a pensar que Rusia fue culpable del ataque. "No tenemos ninguna duda de que Rusia es responsable. Ningún país aparte de Rusia pudo combinar la capacidad, el intento y el motivo. No hay otras explicaciones plausibles", reza el informe.