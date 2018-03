Sávchenko denuncia las condiciones degradantes de su prisión preventiva

"No hay un solo lugar en la celda que no atente contra la dignidad humana. Las cámaras de vigilancia están colocadas de tal manera que no me pueda quitar la ropa o ir al baño sin que me graben", afirmó Sávchenko, quien comparecerá este 23 de marzo ante un juez.

El Ministerio Público solicitó una orden para mantenerla bajo arresto por dos meses.

Para Sávchenko, quien había pasado casi dos años en cárceles rusas, las condiciones de prisión actuales "en algunos detalles son peores incluso que las de la cárcel enemiga".

Lea más: Diplomático ruso cuestiona el silencio de EEUU y la UE en relación a Sávchenko