Incertidumbre por Cumbre de las Américas tras renuncia de presidente Kuczynski

Según dijo a Sputnik el analista internacional Pedro Brieger, la dimisión de Kuczynski fue "sorpresiva", pues ya había logrado "sortear" en diciembre un pedido de vacancia tras denuncias sobre su presunto vínculo con la multinacional brasileña Odebrecht, de la cual habría recibido dinero.

El intento de quitarlo del cargo se vio frustrado por una división en Fuerza Popular, el bloque opositor de los hermanos Keiko y Kenji Fujimori, recordó el experto. A partir de entonces, el presidente de Perú "entró en un período de contradicciones muy fuertes que minaron su credibilidad frente a la opinión pública".

Esto se vio agravado por la aparición de unos vídeos en que "aparentemente demuestran que el Gobierno habría comprado algunos votos a cambio de obras públicas en algunas regiones", aunque todavía "no están las pruebas" para afirmar la veracidad de estos registros, sostuvo el analista.

"Mañana [22 de marzo] tenía que reunirse otra vez el Congreso con un nuevo pedido de vacancia. Uno puede suponer que los videos eran tan contundentes que decidió presentar su denuncia antes de someterse al escarnio público directo en el Congreso", analizó Brieger.

¿Cómo puede afectar a otros países?

El experto señaló que este torbellino político ocurre a semanas de la próxima Cumbre de las Américas. El encuentro de alto nivel, previsto en Lima para el 13 y el 14 de abril, se había presentado como una instancia "conflictiva", por la exclusión de Venezuela, "un tema central de la política regional", después de que Kuczynski retirara la invitación al presidente Nicolás Maduro. Ahora, la "incertidumbre" que envuelve al Ejecutivo peruano se extiende también al evento.

Respecto a quién podría suceder al mandatario, Brieger consideró que "todavía es muy apresurado" para afirmar si se tratará del primer vicepresidente, Martín Vizcarra, o si se convocará a nuevas elecciones.

"Se ha cuestionado muy profundamente es la credibilidad de un presidente con muchos honores en los organismos internacionales, presentado cuando asumió como un eje clave de la política neoliberal en América Latina. Lo que estamos viendo es que algunos presidentes afines a las políticas neoliberales están teniendo problemas políticos y judiciales", consideró Brieger.

La renuncia "sin lugar a dudas debilita a la corriente conservadora, neoliberal de la región, que se pensaba que ya estaba completamente consolidada". En ese sentido citó los presuntos episodios de corrupción que involucran al presidente de Brasil, Michel Temer, y también a miembros del Gobierno de Mauricio Macri en Argentina.

"En el caso argentino hay una cobertura mediática muy importante de los medios de comunicación que impulsaron la candidatura de Mauricio Macri", que no permiten ver la dimensión de las distintas denuncias contra algunos ministros y hombres influyentes dentro del Gobierno, "involucrados en diferentes hechos de financiamiento por lo menos irregular de dinero en el extranjero", dijo Brieger.

​Esto, opinó, "está socavando la credibilidad del presidente Macri", aunque sostuvo que de momento no es posible afirmar qué consecuencias tendrá, más allá de que haya habido renuncias de nivel secundario.

Un presidente débil

Así definió a Kuczynski el periodista venezolano Sergio Rodríguez Gelfenstein en diálogo con Sputnik. Para el experto, el renunciado mandatario "apenas pasó a segunda vuelta" en los comicios de 2016 que lo llevaron a la presidencia y para sostenerse en el poder tuvo que negociar con un sector del fujimorismo un indulto al exdictador Alberto Fujimori, agregó.

"Todo su Gobierno ha estado marcado por una situación de extrema debilidad. Hay que considerar además que tenía una minoría en el Congreso, técnicamente su gabinete fue mediocre, entonces todo esto fue generando condiciones para que explotara lo otro", consideró.

Respecto al vínculo de Kuczynski con Odebrecht, Rodríguez Gelfenstein consideró que "se sabía desde antes de que fuera candidato". En ese sentido, resaltó el rol del ahora expresidente como primer ministro y secretario de Estado en el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), actualmente acusado de corrupción.

A estos elementos, "se comenzaron a sumar otros" de su actuación como presidente y de sus "alianzas con el fujimorismo". Todo esto, a criterio del experto, "genera una gran repulsión social casi transversal en el país".

Rodríguez Gelfenstein destacó que los últimos cinco presidentes de Perú (Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alán García, Ollanta Humana y Pedro Pablo Kuczynski) "o están presos, o perseguidos, o juzgados".

"Hablamos de una acefalía política casi absoluta. Ni siquiera Keiko Fujimori puede vanagloriarse de haber destituido al presidente porque ella está involucrada en el mismo caso Odebrecht", dijo.

En esta situación de "vacío de poder", consideró, el izquierdista Frente Amplio "quizás pueda sacar provecho", ya que su candidata, Verónika Mendoza, "estuvo a punto de pasar a segunda vuelta en las elecciones pasadas y no aparece en ningún escándalo de corrupción".

Kuczynski renunció en la tarde del 21 de marzo y se dirigió a la ciudadanía a través de un mensaje grabado, en el que se mostró acompañado de su gabinete. A horas de enfrentarse al segundo pedido de vacancia en su mandato, unos vídeos que lo vinculan a hechos de corrupción irrumpieron en la opinión pública.

"Son grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el Gobierno ofrecía cargos a cambio de votos en el Congreso" para evitar su destitución, dijo el presidente renunciante.

Sin embargo, consideró que su renuncia "es lo mejor para el país" y afirmó no querer ser "un escollo para que la nación encuentre la senda para la armonía y unidad que tanto necesita".

El anterior pedido de vacancia, que se presentó el 21 de diciembre de 2017, fracasó por ocho votos. Tres días después, el 24 de diciembre, concedió un indulto humanitario por razones de salud al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumplía una pena de 25 años por asesinatos, desapariciones, secuestros y corrupción en su mandato.

Kenji Fujimori, hermano de Keiko, líder de Fuerza Popular, colaboró para mantener Kuczynski y luego el mandatario concedió el indulto al padre de ambos políticos, Alberto Fujimori (1990-2000). Esto generó el quiebre en el bloque con más congresistas y derivó en que un grupo de 10 legisladores liderados por Kenji se retiraran de Fuerza Popular.

"En el Perú queremos vivir en paz, queremos vivir en armonía, y para hacer eso hay que tragarse unos sapos, yo me tragué el sapo, ninguno de mis antecesores lo quiso hacer, yo me lo tragué sabiendo que no es agradable y controversial", dijo Kuczynski en referencia al indulto.