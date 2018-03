España mantiene la duda sobre su participación en la cumbre balcánica de la UE

MADRID (Sputnik) — El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, no despejó la duda sobre si España participará o no en la cumbre de la Unión Europea (UE) con países de los Balcanes del próximo 17 de mayo en Sofía si en la misma hay representación de Kosovo.

"Está claro que nosotros vamos a adoptar ninguna decisión que vaya en contra, perjudique o menoscabe nuestra posición de no reconocimiento, eso es obvio", dijo Dastis en rueda de prensa desde Bruselas tras participar en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE.

© AFP 2018/ US Air Force Todo lo que tienes que saber sobre el conflicto en Kosovo

El canciller explicó que España se encuentra en conversaciones con la Comisión Europea y con el Consejo de Europa para decidir sobre el formato del encuentro.

En consecuencia, afirmó que la decisión sobre la participación o no de España en la cumbre misma se adoptará "cuando el formato sea decisivo".

De cara a esta cumbre, España busca evitar la participación en actos conjuntos con la representación de Kosovo o en cualquier tipo de reunión que implique un reconocimiento de su independencia.

"La posición del Gobierno en torno a Kosovo es clara, neta y sólida; no reconocemos a Kosovo ni a su declaración unilateral de independencia, no lo hemos hecho en el pasado y no lo vamos a hacer ahora", recordó el pasado 16 de marzo el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.

Lea más: El Gobierno español permite a Kosovo participar en los Juegos Mediterráneos

La supuesta negativa de Rajoy a acudir a una cumbre donde se otorgue reconocimiento a Kosovo, además de tener sus connotaciones en la esfera internacional, tiene una relevante lectura a nivel interno tras la crisis política en Cataluña, donde la mayoría independentista del parlamento regional proclamó su independencia de forma unilateral el 27 de octubre tras la celebración de un referéndum considerado ilegal por el Tribunal Constitucional.

La respuesta del Gobierno ante dicha declaración de independencia —que no llegó a ser implementada—, fue activar el artículo 155 de la Constitución y, previa autorización del Senado, cesar al Ejecutivo catalán y convocar nuevaspara el mes de diciembre.

En esas elecciones volvió a ganar el independentismo, aunque actualmente se mantiene la aplicación del 155, por el cual el Ejecutivo central controla las instituciones catalanas, dado que el Parlamento de Cataluña aún no invistió a un nuevo presidente.