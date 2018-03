Rajoy se plantea no ir a la cumbre de la UE con los países de los Balcanes si va Kosovo

MADRID (Sputnik) — El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se plantea la opción de no asistir a la cumbre que la UE tiene previsto celebrar el 17 de mayo en Sofía con los países de los Balcanes si en la misma hay representación de Kosovo.

"La posición del Gobierno en torno a Kosovo es clara, neta y sólida; no reconocemos a Kosovo ni a su declaración unilateral de independencia, no lo hemos hecho en el pasado y no lo vamos a hacer ahora", recordó el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.

© AFP 2018/ US Air Force Todo lo que tienes que saber sobre el conflicto en Kosovo

El portavoz del Ejecutivo pronunció estas palabras en respuesta a las preguntas de la prensa, después de que algunos medios de comunicación españoles informasen sobre las dudas de Rajoy respecto a su presencia en dicha cumbre.

Méndez de Vigo evitó dar una respuesta tajante al respecto y recordó que el formato de la cumbre todavía no se ha decidido, por lo que Madrid está "a la espera de ver qué es lo que sucede".

Lea más: El Gobierno español permite a Kosovo participar en los Juegos Mediterráneos

En su conversación con los medios, el portavoz del Gobierno recordó que, además de España, otros cuatros países del club comunitario (Grecia, Rumanía, Chipre y Eslovaquia) no reconocen la independencia de Kosovo.

La supuesta negativa de Rajoy a acudir a una cumbre donde se otorgue reconocimiento a Kosovo, además de tener sus connotaciones en la esfera internacional, tiene una relevante lectura a nivel interno tras la crisis política en Cataluña, donde la mayoría independentista del parlamento regional proclamó su independencia de forma unilateral el 27 de octubre tras la celebración de un referéndum considerado ilegal por el Tribunal Constitucional.

La respuesta del Gobierno ante dicha declaración de independencia —que no llegó a ser implementada—, fue activar el artículo 155 de la Constitución y, previa autorización del Senado, cesar al Ejecutivo catalán y convocar nuevas elecciones autonómicas para el mes de diciembre.

Le puede interesar: El Parlamento vasco pide derogar el artículo 155 de la Constitución Española

En esas elecciones volvió a ganar el independentismo, aunque actualmente se mantiene la aplicación del 155, por el cual el Ejecutivo central controla las instituciones catalanas, dado que el Parlamento de Cataluña aún no invistió a un nuevo presidente.