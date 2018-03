EEUU presiona a la ONU a "responzabilizar a Rusia del ataque con un gas nervioso"

Haley precisó que "EEUU es solidario con el Reino Unido" en el caso del "ataque contra dos personas usando una sustancia nerviosa de carácter militar".

"Si no adoptamos medidas concretas inmediatamente, Salisbury no será el último lugar en observar el uso de armas químicas (…) Es un momento definitivo. La credibilidad de este Consejo no sobrevivirá si no logramos que Rusia se haga responsable", aseguró la embajadora de EEUU.

Además, Haley recordó "los lazos especiales" entre EEUU y el Reino Unido:

"Cuando nuestros amigos de la Gran Bretaña se enfrenten con un desafío, EEUU siempre estará de su lado. Siempre", subrayó Haley.

La postura de Londes en el caso Skripal se vio respaldada por los embjadores de Francia y Suecia, que declararon su confianza en los resultados de la investigación del Reino Unido.

Durante su intervención en el Parlamento este 14 de marzo, la primera ministra británica, Theresa May, acusó a Rusia de estar detrás del envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia.

Moscú rechazó las acusaciones y propuso a las autoridades del Reino Unido investigar conjuntamente ese incidente, ocurrido en Salisbury (Inglaterra) el pasado 4 de marzo.

May hizo caso omiso de la propuesta de Moscú y enumeró las medidas dirigidas contra Rusia, entre ellas la expulsión de 23 diplomáticos y la suspensión de todos los contactos bilaterales de alto nivel.

