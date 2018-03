Moscú espera que Londres le entregue a más de 40 rusos

"Entre las más de 40 personas hay asesinos en serie, y no solo no han sido extraditados a Rusia desde hace muchos años, sino recibieron el estatus de refugiado, el asilo y la protección total de Londres, mientras que hoy nos dijeron que las personas que tienen algún problema con la ley no son bienvenidas en el Reino Unido", dijo Zajárova a la cadena Rossiya 1.

Agregó que desde hace mucho tiempo Rusia y el Reino Unido no tienen contactos militares y a nivel de los servicios especiales.

El Reino Unido responsabiliza a Rusia por la intoxicación del exagente doble Serguéi Skripal y su hija Yulia en Salisbury, en el condado de Wiltshire, que tuvo lugar el pasado 4 de marzo.

La primera ministra británica, Theresa May, anunció las medidas que tomará Londres, después de que expirase un ultimátum para que Moscú explique las circunstancias del incidente en Salisbury.

En concreto, May ordenó la expulsión de 23 diplomáticos rusos en un plazo de siete días y la suspensión de los contactos bilaterales de alto nivel.

Además, Londres congelará los activos de Rusia si resulta que amenazan la vida o los bienes de los británicos.

El Kremlin declaró que considera inadmisibles las acusaciones infundadas y los ultimátums en relación con el envenenamiento de la familia Skripal, ya que Moscú "no tiene nada que ver con el incidente".

Rusia había expresado también su disposición a colaborar con el Reino Unido en la investigación del caso.