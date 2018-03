Francia espera conclusiones finales sobre el caso Skripal

"Aguardamos las conclusiones definitivas y a que los hechos sean perfectamente comprobados antes de adoptar una posición sobre ese tipo de temas, como es costumbre de nuestra diplomacia", dijo al ser preguntado sobre la posición de Francia respecto de las medidas contra Rusia, anunciadas este miércoles por la primera ministra británica, Theresa May.

Sin embargo, afirmó que se trata de un "acto muy grave contra un ciudadano británico" en territorio del Reino Unido, "aliado estratégico e histórico de Francia".

Griveaux explicó que el Consejo de Ministros por ahora no puede reaccionar a las medidas anunciadas por May, puesto que no tenía conocimiento de estas durante su reunión.

Reino Unido considera "altamente probable" que Rusia esté implicada en la intoxicación de Skripal y su hija Yulia en Salisbury, en el condado de Wiltshire, que tuvo lugar el pasado 4 de marzo.

Este 14 de marzo, May informó de las medidas que tomará Londres, después de que expirara el ultimátum británico para que Moscú explicara las circunstancias del incidente en Salisbury.

En concreto, la jefa del Gobierno británico ordenó la expulsión de 23 diplomáticos rusos en un plazo de siete días y la suspensión de los contactos bilaterales de alto nivel.

Además, Londres congelaría los activos de Rusia si resultara que amenazan la vida o los bienes de los británicos.

El Kremlin declaró el 14 de marzo que considera inadmisibles las acusaciones infundadas y los ultimátums en relación con el envenenamiento de la familia Skripal, ya que Moscú "no tiene nada que ver con el incidente".

Rusia había expresado también su disposición a colaborar con el Reino Unido en la investigación del caso.