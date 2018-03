Rajoy alude a los "compromisos europeos" para rechazar una subida de las pensiones

"No podemos gastar lo que no tenemos y estamos obligados a cumplir nuestros compromisos europeos en materia de déficit público", dijo Rajoy en el Congreso de los Diputados durante un pleno monográfico dedicado a analizar la cuestión de las pensiones.

La celebración de este pleno llega después de semanas de movilizaciones por parte de los pensionistas, que reclaman un aumento de sus prestaciones.

Las pensiones en España llevan cinco años subiendo el mínimo legal establecido, un 0,25%, una subida ínfima si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el Índice de Precios de Consumo (IPC) del pasado mes de febrero registró un aumento interanual del 1,6%.

Ante esta situación, tanto sindicatos como la mayor parte de la oposición instaron al Gobierno a actualizar las pensiones al mismo nivel que el IPC, pero Rajoy aseguró este 14 de marzo que ese tipo de indexación "no funciona".

A su modo de ver, la única manera de mantener un sistema de pensiones saneado es aplicando políticas de empleo para "que trabajen muchas personas" ya que "sólo si hay más gente cotizando se pueden pagar más y mejores pensiones".

En consecuencia, Rajoy se opuso aparejar todas las pensiones al crecimiento del IPC, aunque avanzó que en su próxima propuesta presupuestaria se incluirá "una mejora [ya sea mediante ventajas fiscales o aparejamiento al IPC] de las pensiones mínimas y de viudedad".

Durante su intervención en el Parlamento, Rajoy recordó que el gasto en pensiones fue uno de los pocos apartados presupuestarios que no fueron recortados o congelados en los peores años de la crisis económica pese a la "pérdida masiva de empleo y de financiación".

Al término del debate, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, que no tiene escaño en el Congreso, acusó a Rajoy de "no haber propuesto nada" y de intentar mantener "las cosas tal como están" al no dar soluciones sobre "cuestiones que están en la calle".

Durante el debate tomó la palabra por el PSOE la portavoz parlamentaria Margarita Robles, que reprochó a Rajoy su "discurso complaciente" y, además, le culpó de los problemas del sistema de pensiones por "haber traído la precariedad al empleo".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, recordó la difícil situación diaria por la que atraviesan los pensionistas con prestaciones más bajas y afirmó que se debería legislar para "actualizar las pensiones al IPC como países de nuestro entorno".

Por su parte, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos —formación liberal que ocupa el cuarto puesto en número de escaños en España y principal socio del Gobierno— rechazó la intervención en el mercado de trabajo para mejorar la recaudación porque "el salario no se sube por decreto" y propuso una excepción sobre los impuestos de la renta a los pensionistas que menos tienen.

Tras la celebración de este pleno monográfico sobre pensiones, que no parece abrir la puerta a la adopción de medidas concordantes con las demandas de este sector, es más que previsible que la protesta continúe en las calles.

Para este sábado 17 de marzo hay convocada una gran manifestación de pensionistas, una convocatoria que cuenta con el apoyo de los sindicatos y los partidos de izquierda.