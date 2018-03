Trump, 'el insaciable': ¿Quién será la próxima 'víctima' del presidente de EEUU?

"Mike Pompeo, director de la CIA, se convertirá en nuestro nuevo secretario de Estado: ¡Hará un trabajo fantástico! ¡Gracias a Rex Tillerson por su servicio!", tuiteó el mandatario.

El 1 de febrero de 2017 Tillerson prestó juramento como secretario de Estado en la Administración Trump. No obstante, ya a finales de julio de ese mismo año los medios difundieron una noticia sobre la posible dimisión del político por discrepancias con el presidente.

© REUTERS/ Carlos Barria Departamento de Estado: Tillerson ignora razón de su despido y aún no habló con Trump

Pese a que el propio Tillerson desmintió los rumores, a finales de 2017 los medios volvieron a informar del supuesto "plan transitorio" que preparaba Trump para sustituir a Tillerson por otro funcionario. Sin embargo, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado negaron estas informaciones.

Pero, ¿en qué discrepaban Trump y Tillerson? El hecho es que —a diferencia del presidente— el secretario de Estado se pronunciaba en contra de la salida de EEUU del Acuerdo de París sobre el cambio climático y del acuerdo nuclear con Irán. Asimismo, apoyó una política de negociaciones con Corea del Norte. Por último, consideró que lo más importante para Washington era mantener buenas relaciones con los aliados de la OTAN.

Además, el propio secretario de Estado entró en conflicto con algunos de sus colegas al disolver el Departamento para la Coordinación de Sanciones y apostó por despedir a 2.000 empleados con el fin de recortar el presupuesto del organismo. Por su parte, la Asociación del Servicio Exterior de EEUU (AFSA, por sus siglas en inglés), apoyada por algunos de los medios de comunicación demócratas, lanzó una campaña de protesta contra Tillerson y lo acusó de intentar destruir el organismo público y de dañar los intereses nacionales de EEUU en medio de las crecientes tensiones.

La hija del mandatario, Ivanka Trump, también 'azuzó' el conflicto entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado cuando encabezó la delegación estadounidense durante la Cumbre Mundial Empresarial de 2017 celebrada en la India. Ivanka fue invitada al evento por iniciativa del propio primer ministro indio, Narendra Modi, algo que provocó el enojo del secretario de Estado.

"Ellos [Tillerson y su equipo] no van a enviar a la cumbre a sus altos funcionarios porque no quieren apoyar a Ivanka. Es un divorcio más entre la Casa Blanca y el Departamento de Estado, a la vez que Rex Tillerson no quiere más problemas con el presidente", declaró un alto funcionario del organismo, citado por la CNN.

¿Quién es míster Pompeo?

El futuro secretario de Estado y actual jefe de la CIA, Mike Pompeo, también es conocido como "el conservador más conservador". A diferencia de Tillerson, coincide con Trump en que "América está por encima de todo" y no va a tomar en cuenta los intereses de terceros países.

Según sugirió el experto Vladímir Ardáev a Sputnik, Pompeo no va a emprender políticas de contención ante casos complicados, ya sea Corea del Norte o Irán.

"No se puede descartar que la política de EEUU se vuelva más dura, incluso respecto a los aliados de Washington", explicó Ardáev.

Tillerson ha sido la séptima persona que abandona la Casa Blanca durante el mandato de Donald Trump. El 13 de febrero de 2017 el presidente despidió al asesor de Seguridad Nacional Michael Flynn , quien afirmó haber mantenido una reunión secreta con agentes del FBI respecto a sus relaciones con el entonces embajador ruso, Serguéi Kisliák. En julio y agosto de ese mismo año, Trump también destituyó al anterior jefe de Gabinete, Reince Priebus, al exportavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, y al director de Comunicación, Anthony Scaramucci —tan solo 10 días después de haberlo nombrado—.

Según afirmó Ardáev, Tillerson —como Flynn— ha sido uno de los miembros de la Administración Trump que mostraba actitudes 'prorrusas'. De este modo, cualquier titular de la Casa Blanca que se oponga a la ampliación de sanciones contra Moscú o se ponga de parte del Kremlin en algún aspecto corre el riesgo de convertirse en la próxima víctima del presidente.