El Consejo de Derechos Humanos insta a Pyongyang a cooperar con la ONU

Representantes de Pyongyang no participaron en el debate sobre la situación en su país organizado este lunes en Ginebra en los márgenes de la 37 sesión de este Consejo.

El relator especial sobre la situación de derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Tomás Ojea Quintana, llamó a Pyongyang a permitirle acceso a su territorio y presentó un informe sobre la situación en la RPDC, aunque las autoridades de ésta no reconocen su mandato.

Señaló que la apertura de canales de comunicación entre ambas Coreas y también con EEUU y los planes de celebrar los históricos encuentros a nivel cumbre despejan camino para un rápido avance en asuntos políticos y de seguridad.

"Mi mensaje principal consiste en que cualquier avance en el diálogo sobre el tema de seguridad debe ir acompañado de la ampliación del debate sobre los derechos humanos (…), el acercamiento no puede tener un carácter unilateral ni reconcentrarse solo en la seguridad, porque no habrá paz duradera si no se respetan los derechos humanos", declaró el relator, a quien expresaron su apoyo de hecho todo los miembros del CDH.

El relator celebró el comienzo de la cooperación por parte de la RPDC en los problemas de las personas discapacitadas, los derechos del menor y la erradicación de la discriminación de la mujer, dijo que es necesario evaluar el impacto negativo de las sanciones internacionales en la situación de derechos humanos y económica de Corea del Norte y al mismo tiempo lamentó la ausencia de delegados norcoreanos en el debate sostenido hoy lunes 12.

Los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron a Pyongyang cooperar más enérgicamente con Naciones Unidas, aplaudieron su disposición a entablar el diálogo con EEUU y al mismo tiempo señalaron la necesidad de investigar los crímenes en materia de derechos humanos cometidos en el país y castigar a los culpables.