Senadores de EEUU reclaman a Tillerson que hable con Rusia por anuncios nucleares de Putin

"Un diálogo estratégico EEUU-Rusia es más urgente tras el discurso público del presidente Putin el 1 de marzo en el que se refirió a varias armas nucleares nuevas que Rusia está desarrollando, entre ellas un misil crucero y submarinos nucleares no tripulados", dice la carta dirigida a Tillerson y firmada por los senadores Bernie Sanders, Dianne Feinstein, Ed Markey y Jeff Merkley, del opositor Partido Demócrata.

© REUTERS/ Lucy Nicholson Exteriores ruso: EEUU crea premisas para una guerra nuclear

Tales armamentos "no se encuentran actualmente limitados por el nuevo START (siglas en inglés de Tratado de Reducción de Armas Estratégicas firmado en 2010 por los dos países) y si son desplegados serían desestabilizadores", añade la carta.

"EEUU debe comprometerse urgentemente con Rusia para evitar errores de cálculo y reducir la probabilidad de conflicto", dijeron los senadores.

La misiva argumenta asimismo que el Departamento de Estado debe abordar la presunta violación de Rusia del Tratado sobre Misiles de Alcance Medio (INF por sus siglas en inglés) mediante las disposiciones existentes o cualquier otra vía que sea adoptada de común acuerdo.

El Gobierno del presidente Donald Trump debe también extender el alcance del nuevo START, también conocido como START III, alegaron los senadores.

"EEUU confirmó en febrero que Rusia cumplió los nuevos límites centrales del START", dice la carta para añadir que "esos mismos límites podrían regir dos de los nuevos tipos de armas nucleares mencionadas por el presidente Putin el 1 de marzo, un argumento que EEUU puede presentar en el ámbito de la Comisión Consultiva Semestral" que supervisa el cumplimiento del tratado.

Más aún, los senadores alegaron que el Departamento de Estado debería hablar también con Rusia sobre mecanismos para dar más transparencia a la cuestión de las armas nucleares no estratégicas.

"Los intentos de la administración (del expresidente Barack) Obama (2009-2017) de negociar un acuerdo sobre este tipo de armamento encontraron resistencia de Rusia", dice la carta.

No obstante, e incluso ante la evidencia de que no existe espacio político para lograr un acuerdo formal o un tratado vinculante con Rusia, los senadores urgieron al Departamento de Estado a buscar mecanismos para mejorar la transparencia sobre el armamento nuclear no estratégico.