Moscú califica los intentos de EEUU de interferir en los asuntos internos de otros Estados de ambiciones neoimperialistas

Estados Unidos considera que su injerencia en las elecciones y los asuntos internos de otros países es una bendición para ellos, pero de hecho es un enfoque neoimperialista, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

© Sputnik/ Grigory Sysoev Putin: EEUU considera normal entrometerse en los asuntos internos de otros países

Moscú no interviene en los asuntos internos de EEUU y no hay prueba alguna que mostraría lo contrario, afirmó el ministro ruso.

"Nunca intervenimos en los asuntos internos de alguien, pese a que desde Washington y una serie de capitales occidentales cada día afirman lo contrario, aunque nadie puede presentar prueba alguna, destaco, no hay ninguna prueba", dijo Lavrov en una rueda de prensa durante su visita a Zimbabue.

Lavrov especificó que recientemente, en un periódico de Estados Unidos, se publicó una gran cantidad de material que describe la historia de la interferencia durante muchas décadas de Estados Unidos en las elecciones y los asuntos internos de "docenas y docenas de países".

"Cuando este tema comenzó a ser discutido en los medios estadounidenses, escuché una sorprendente declaración en la decían: 'Sí, nosotros los estadounidenses lo hacemos, pero lo hacemos en beneficio de los países en cuestión, porque a través de nuestra injerencia, aportamos libertad y democracia'. No compartimos esta filosofía en absoluto. Considero que estos enfoques son absolutamente neoimperialistas, y nunca haremos nada de esta índole", dijo Lavrov en Harare en una reunión con su colega zimbabuense Simbarashe Mumbengegvi.

Asimismo el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, desmintió las declaraciones del Departamento de Estado de EEUU de que Moscú y Washington no examinaron la posibilidad de su reunión con el secretario de Estado Rex Tillerson en la capital de Etiopía.

Lea más: Los demócratas publican un memorando sobre la investigación de la supuesta 'injerencia' rusa

"No quise comentar este tema pero conocí que ayer los estadounidenses afirmaron que la posibilidad de la reunión en Adís Abeba no fue examinada entre yo y Rex Tillerson, como ellos consideraron posible hacer esta declaración, quiero decir que no corresponde a la realidad", dijo Lavrov.