Zajárova reitera que EEUU sí recibió la solicitud rusa para el encuentro Lavrov-Tillerson

MOSCÚ (Sputnik) — A Moscú le sorprende que Washington no reconozca haber recibido una solicitud rusa sobre la reunión entre el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en Etiopía.

La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Heather Nauert, declaró el 6 de marzo que Washington no ha recibido "invitación ni llamada alguna" al respecto.

"No es verdad (…) Nuestros colegas (del Departamento de Estado) confirmaron que la solicitud fue recibida y se está examinando, no sabemos por qué públicamente se declaró que no hubo propuesta semejante", comentó este 7 de marzo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

La funcionaria supuso que la información no habría alcanzado a los individuos necesarios porque el Departamento de Estado estuvo cerrado el viernes "por el viento".

"Pero ya no hay viento, se debería reanudar el trabajo", señaló.

Lavrov realiza los días 5-9 de marzo una gira por varios de países de África, entre ellos Etiopía.

Por su parte, Tillerson viajará a África entre los días 6 y 13 de marzo.

Según precisaron en el Departamento de Estado, visitará Chad, Yibuti, Etiopía, Kenia y Nigeria.