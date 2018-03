¿Cómo se llega a ser el "principal malvado del mundo"?

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo que no le afecta que le llamen el "principal malvado del mundo".

En la entrevista concedida para el documental "Orden Mundial 2018" al mandatario le preguntaron: ¿cómo es eso, lo de ser "el principal malvado del mundo"?

"Pregunten a los malvados", contestó Putin subrayando que "es la opinión solo de algunas fuentes occidentales, pero no de todas" y añadió que estos comentarios no le afectan.

"No, estoy acostumbrado", dijo y reveló que sus puntos de referencia son los intereses de la Federación Rusa y de su pueblo.

"Si siento que sigo un camino correcto, lo demás no me interesa en absoluto, ni me distrae del cumplimiento de las tareas que considero primordiales para mi país", declaró.

Escuche: Putin inquieta a Trump y May