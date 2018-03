Exteriores ruso: EEUU crea premisas para una guerra nuclear

Por sus acciones y los cambios en su doctrina nuclear, EEUU abona el terreno para el estallido de una guerra nuclear, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova.

"No está claro por qué Berlín y otras capitales todavía no se alarman por el enfoque de Washington a la cuestión de la utilización de las armas nucleares. El nuevo cambio permitirá a EEUU emplearlas en caso de emergencia, según el documento sobre nueva doctrina nuclear, que no se circunscribe a la situación militar. Bajo la interpretación de su papel de garante de la seguridad global subyace la posibilidad de un ataque nuclear contra lo que EEUU considere un agresor", dijo Zajárova.

"EEUU se reserva el derecho a un ataque nuclear preventivo, incluyendo el uso de ojivas nucleares de bajo rendimiento. Están creando premisas peligrosas para el desencadenamiento de una guerra nuclear, incluso durante un conflicto de baja intensidad, incluso, piensen en ello, en caso de amenaza a la ciberseguridad", agregó.