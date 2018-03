Moscú niega estar implicada en el envenenamiento del exespía ruso

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin no dispone de información alguna respecto al excoronel del Departamento Central de Inteligencia (GRU, por sus siglas en ruso) Serguéi Skripal, presuntamente envenenado en el Reino Unido, declaró a la prensa el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.

El excoronel ruso de la Inteligencia Militar se encuentra en estado grave tras exponerse a una substancia desconocida en el Reino Unido, informó la víspera la cadena BBC.

© Sputnik/ Evgueny Biyatov Rusia no tiene información sobre el exespía ruso intoxicado en Reino Unido

El medio precisó que se trataba del exespía ruso de 66 años de edad, quien consiguió asilo en el Reino Unido tras un canje de espías realizado por Washington y Moscú en 2010.

"Lamentablemente no puedo expresar nada al respecto, porque no tenemos información alguna, ustedes saben cómo él llegó a Occidente, a consecuencia de qué acciones y decisiones, no lo voy a repetir", señaló.

No obstante, el funcionario indicó que "Moscú siempre está abierta a la interacción" con la investigación para establecer las causas de este suceso.

Lea más: Rusia pide a Londres información sobre el presunto envenenamiento del exespía ruso

Peskov eludió comentar las acusaciones sobre la supuesta implicación de Moscú en el envenenamiento de Skripal, pero señaló que estas eran predecibles.

"No puedo comentar esto, pero en realidad [las acusaciones] no se hicieron esperar", alegó.

Bulo propagandístico

Los informes divulgados en los medios de comunicación sobre el supuesto envenenamiento de Skripal son un bulo propagandístico, declaró a Sputnik el diputado ruso Andréi Lugovói.

"Parece más bien un bulo propagandístico de los periodistas, pues no hubo declaraciones oficiales sobre su estado de salud", dijo el también exagente de los servicios de seguridad rusos.

Lugovói, a quien las autoridades británicas acusaron de asesinar al exagente del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) Alexandr Litvinenko en 2006, recordó que "en el Reino Unido siempre aparecen cuentos sobre caballeros huidos de Rusia, así que no hay mucho de qué sorprenderse".

El diputado subrayó que Skripal "no representaba amenaza alguna para Rusia", ya que "fue arrestado, condenado, castigado, luego indultado y canjeado", por lo tanto el asunto ya estaba zanjado.

No es la primera vez que Londres acusa a Moscú de ajusticiar a exespías rusos, el caso del Litvinenko fue difundido ampliamente y se llegó a señalar al presidente ruso Vladímir Putin como el responsable de dar la orden para esta ejecución.

Le puede interesar: Reino Unido hace pública su evaluación de la muerte del exespía ruso en Salisbury

Por su parte, el Kremlin negó cualquier relación con esta muerte.

Falta de motivos

Por su parte, Vladímir Batiuk, profesor del Centro de Investigaciones político-militares del Instituto de EEUU y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, señaló que hasta el momento no existe información suficiente para llegar a conclusión alguna.

Según el experto, resulta inexplicable el argumento del envenenamiento por parte de agentes de la inteligencia rusa ya que no hay un móvil claro.

"Serguéi Skripal estaba cumpliendo una condena por espionaje en Rusia, pero fue intercambiado por residentes ilegales de nuestros servicios de inteligencia en EEUU; resulta incomprensible por qué los servicios de inteligencia rusa deberían hacer algo en su contra luego de que hubiera sido acusado y expulsado de Rusia", señaló.

Para Batiuk, "esta situación dista de ser clara".

"Es necesario esperar simplemente a que aparezca alguna nueva información al respecto, por ahora hay muy pocos datos para llegar a algún tipo de conclusión, aquí pudo haber sucedido cualquier cosa, incluyendo problemas personales de una persona que, según podemos ver, se encontraba en una compleja situación", destacó.

Un funcionario del departamento consular de la Embajada de Rusia en Londres, comentó a Sputnik que el excoronel no estaba inscrito en los registros de la sede diplomática.

"Según informaciones del departamento consular de la Embajada, Serguéi Skripal no estaba inscrito", aseguró el representante diplomático.

Scotland Yard cede el caso a la Policía local

En tanto, trascendió que la unidad antiterrorista de Scotland Yard no se ha implicado directamente en esta causa, sino que se limita a ofrecer su apoyo a la policía del condado de Wiltshire en la investigación sobre la intoxicación de dos personas en Salisbury y no valora el incidente como un atentado terrorista.

"La investigación está a cargo de la policía de Wiltshire, solo les apoyamos y les damos los recursos necesarios; esto no significa que se trate de una profunda investigación antiterrorista", declaró a Sputnik un representante de la policía de Londres.

​El interlocutor de la agencia se negó a confirmar o negar que una de las víctimas fuese Skripal.

"En estos momentos no podemos ofrecer más detalles, la investigación continúa", alegó.

Otra fuente policial británica comentó a Sputnik que los resultados del examen toxicológico podrían estar listos para la segunda mitad del 6 de marzo.

"No puedo hacer declaraciones oficiales, pero podemos esperar que los resultados de la prueba toxicológica lleguen en el transcurso del día, posiblemente incluso al mediodía; es probable que la policía haga declaraciones" después de conocer los resultados, comentó el interlocutor de la agencia.

Según la fuente, el lugar donde fueron halladas las víctimas está acordonado y el restaurante ZiZi, donde almorzaron, continúa cerrado.

"La policía estudia las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en la manzana, lo que es una práctica habitual en estos casos", indicó, además de señalar que se realizan registros en la casa de la víctima.

Según la policía de Wiltshire, el hombre que algunos medios identifican como Skripal fue hallado el 4 de marzo junto con una mujer de 33 años "inconsciente en un banco en The Maltings [centro comercial] en [la ciudad de] Salisbury".

Algunos medios, como The Telegraph, suponen que los dos han estado expuestos a fentanilo, una droga sintética "10.000 veces más potente que la heroína".

Además: Kim Philby, el agente soviético que trabajó en la inteligencia británica

El coronel de GRU Skripal fue condenado en 2006 por un tribunal de Moscú a 13 años de cárcel.

Cuando servía en las Fuerzas Armadas de Rusia en los años 90, fue reclutado por el Servicio de Inteligencia Secreto británico MI6 y transmitió informaciones secretas.

En 2010 fue indultado por el presidente ruso y canjeado junto a otros dos condenados por espionaje por diez personas detenidas en EEUU.