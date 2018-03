La ONU acusa a EEUU de violar los derechos humanitarios durante la toma de Al Raqa

"La comisión llegó a la conclusión de que la coalición internacional debe saber qué objetivo ataca y no tomó las precauciones necesarias para evitar o reducir la cantidad de bajas mortales o de heridos entre la población civil, daños a instalaciones civiles, lo cual significa una violación del derecho humanitario internacional", indica el texto presentado este 6 de marzo.

En su informe, la Comisión se refirió en particular a los sucesos del 20 y 21 de marzo de 2017, cuando la coalición atacó una escuela en un barrio controlado por el ISIS (grupo terrorista autoproclamado Estado Islámico, prohibido en Rusia y otros países).

Según la Comisión, desde 2012 en la escuela residían familias de refugiados, y el ataque costó la vida a 150 civiles de los 200 que se encontraban en el recinto, mientras que EEUU declaró que el objetivo del ataque eran 30 extremistas de Daesh que se ocultaban en el inmueble.

La Comisión estableció que en la escuela no había extremistas y el edificio no albergaba a combatientes de Daesh, hecho que debía ser del conocimiento de la coalición, según subrayaron los representantes de la ONU.

"La investigación llevada a cabo por la coalición internacional tras el incidente debió haber definido cuántos civiles sufrieron a consecuencia del incidente", insiste el informe.

Los expertos llamaron a la coalición internacional a realizar investigaciones minuciosas de todos los posibles casos de ataques que condujeron a la pérdida de vidas de civiles y hacer públicos los resultados, así como tomar todas las medidas para evitar las pérdidas de población civil.

Este 6 de marzo fue presentado en Ginebra un nuevo informe de la Comisión Independiente de Investigación de violaciones de los derechos humanos en Siria desde el 8 de julio de 2017 hasta el 15 de enero de 2018.

La comisión no tiene acceso al país, por lo cual realiza las investigaciones por medio de entrevistas con afectados y testigos.

Durante el proceso de preparación del informe se realizaron 513 entrevistas, se estudiaron imágenes satelitales, vídeos y notas médicas.

Se espera que el adjunto oral al documento que incluirá los sucesos que tuvieron lugar en Siria en fechas posteriores se haga público el 13 de marzo, durante el debate especial de la situación en esta nación árabe previsto durante la sesión 37 del Consejo de derechos humanos de Naciones Unidas en Ginebra.

Los presos en Siria

© Sputnik/ Mikhail Alaeddin Grupo de trabajo para la liberación de presos en Siria se formará por los países garantes

La Comisión Independiente de Investigación para Siria de la ONU llamó en un informe a crear un mecanismo que permita la liberación urgente de todos los prisioneros y de las personas que están retenidas de manera ilegal.

"La comisión quisiera proponer al Consejo de la ONU de Derechos Humanos (…) la creación de un mecanismo para garantizar la liberación en breve de todos los presos políticos y de aquellos a quienes retienen arbitrariamente, y comenzar ese proceso inmediatamente después de la firma de dicho acuerdo", indica el documento.

Uso de armas químicas

La Comisión Independiente de Investigación para Siria de la ONU volvió a acusar a Damasco de recurrir a agentes químicos en Guta Oriental sin precisar, sin embargo, el modo de uso de las armas tóxicas.

"En el periodo examinado las tropas gubernamentales continuaron usando armas químicas contra grupos armados en Guta Oriental", dice el informe.

El texto indica que "tras usar el cloro contra Failak al Rahman en Ein Tarma, Zamalka y el barrio de Jobar en Damasco a principios de julio la comisión registró el uso de armas químicas contra los combatientes de Ahrar al Sham en Harasta".

La comisión comunica que ese ataque que tuvo lugar el 18 de noviembre en la frontera con Harasta fue de baja potencia y con el uso de fosfatos orgánicos.

Sin embargo, no pudo determinar de qué modo fueron usados los agentes tóxicos.

"La comisión no pudo determinar el arma portadora sin embargo señala que el ataque se inscribe en el esquema del uso de armas químicas contra los combatientes en Guta Oriental a que recurren las tropas gubernamentales, como sucedió, en particular, en tres ocasiones en julio y señala que no se registraron casos de utilización de fosfatos orgánicos por grupos armados", menciona el texto.

Además, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria declaró que investiga 33 ataques químicos, perpetrados en el país árabe desde marzo de 2013.

"Desde el 1 de marzo de 2013 investigamos 33 casos de ataques químicos", dijo el presidente de la comisión, Paulo Sérgio Pinheiro, en una rueda de prensa con motivo de la publicación de su decimoquinto informe sobre la situación en Siria.

En Gobierno sirio ha refutado en múltiples las acusaciones del uso de armas químicas, alegando que todos sus arsenales químicos fueron retirados del país y eliminados en 2016 bajo la supervisión de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Anteriormente el presidente del país árabe, Bashar Asad, declaró que los países occidentales utilizan el tema de las armas químicas como pretexto para llevar a cabo ataques aéreos contra el Ejército sirio.

Por su parte el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, recalcó que Rusia defiende una investigación imparcial del presunto uso de sustancias tóxicas en Siria.

Agregó que Rusia que promueve la organización de inspecciones para verificar el uso de las armas químicas en Siria, cuyo uso es inadmisible, se topa con respuestas elusivas.

