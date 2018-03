Senadores revelan el carácter velado de la injerencia extranjera en comicios rusos

"Los numerosos hechos analizados por la Comisión permiten concluir que los programas de injerencia occidentales ahora se cumplen con más cautela, de un modo velado en el territorio soberano de Rusia, considerando el alto nivel de protección de la soberanía garantizado en el país en la etapa actual de su desarrollo", dice el documento.

Dichos programas se elaboran partiendo de la comprensión de que la mayoría de los ciudadanos rusos percibe negativamente a los agentes de influencia y condena los intentos desde fuera de atentar contra los fundamentos del régimen constitucional del país, constatan sus autores.

Concretan que no existe la necesidad de recurrir al reclutamiento directo de tales agentes, los analistas extranjeros los buscan entre los ciudadanos de Rusia que les parecen más idóneos para cumplir lo planeado y los conducen usando todos los métodos accesibles.

La persona misma no siempre se da cuenta en plena medida estar dirigida desde el exterior, sus tutores no necesitan contactar directamente con ella, le pueden dirigir invitaciones a participar en seminarios, en reuniones de parlamentos extranjeros, en recepciones diplomáticas, etc.

De surgirle problemas legales al individuo en cuestión, acuden en su ayuda prestigiosas organizaciones extranjeras de defensa de derechos, explican los senadores.

Al referirse al monitoreo de las elecciones, los legisladores indican que una parte de los observadores internacionales no llega con el fin de efectuarlo de modo objetivo sino para desacreditar el sistema electoral ruso y después hacer declaraciones en determinados medios sobre "las infracciones detectadas durante la observación".