Candidato a diputado en comicios italianos pide mejorar red consular en América Latina

La red consular "no es funcional, no tiene contacto con el territorio, no presta servicios ni es eficiente para el sistema Italia", dijo Conde, psicoterapeuta de 52 años que se postula por la lista Civica Popolare para ocupar una banca prevista para representar a los italianos residentes en el exterior.

Como el resto parlamentarios elegidos de esta forma, Conde considera necesario "sensibilizar sobre la caótica organización del estado consular en la región".

En Brasil y Argentina es donde más problemas presenta el sistema de embajadas y consulados, dijo.

En América del Sur "la lengua y la cultura italiana deben ser promovidas con escuelas bilingües" a través de la reordenación de fondos del Ministerio de Educación, señaló el aspirante a diputado.

Los colegios bilingües "pueden instruir a los jóvenes de nuestra circunscripción consular para que se puedan insertar de un modo más eficiente en el sistema italiano, que puedan hacer prácticas en Italia y puedan retornar para atesorar esa experiencia y volcarla en el territorio" donde residen, sostuvo.

El Instituto Italiano de Cultura, por ejemplo, "hace que reparte algunas becas o que tiene algún artista, pero no tiene inserción real en el territorio ya sea de forma económica, política o cultural", afirmó Conde, residente en la ciudad balnearia argentina de Mar del Plata (este).

Conformación de partidos

La lista Civica Popolare, conducida por la ministra de Salud, Beatrice Lorenzin, forma parte de la coalición gobernante del primer ministro Paolo Gentiloni.

Lorenzin se destacó por democratizar el acceso a la salud de Italia, según Conde.

La ministra "supo llevar adelante batallas cívicas para reinstalar un listado de vacunas obligatorias, lo que fue modelo para usar en Europa", destacó Conde.

Civica Popolare integra una coalición de centroderecha de varios partidos entre los que se incluye Italia dei Valori, fundada por el ex fiscal general de Mani Pulite, Antonio di Pietro.

"Proponemos continuar con el mandato de Gentiloni al frente de la presidencia del Consejo de Ministros, siempre que se obtenga una coalición para aportar apoyos a una nueva gestión de centroizquierda", señaló el aspirante a un escaño en el Parlamento italiano.

La lucha contra la corrupción, la legalidad, el empleo joven y el ambiente son los ejes políticos de Civica Popolare a la coalición.

El número de italianos inscritos para votar en el exterior es de 4,2 millones, dos millones de los cuales residen en Europa.

En la región podrán ejercer su derecho al voto más de 1,2 millones de ciudadanos italianos incluidos en el Registro de Italianos Residentes en el Exterior, de los cuales 804.000 habitan en Argentina.

Los ciudadanos italianos en el extranjero podrán elegir este domingo a 18 miembros del parlamento que representarán a la Circunscripción del Exterior y que tendrán voz y voto en ambas cámaras.