Ministro de Justicia ruso asegura que Moscú no prevé salir de Convención Europea de DDHH

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no se plantea salir de la Convención Europea de Derechos Humanos, dejó claro en una rueda de prensa el ministro de Justicia ruso, Alexandr Konoválov.

"No", respondió el titular a la pregunta de si Rusia prevé abandonar ese organismo.

Poco antes una fuente institucional rusa comunicó a Sputnik que Rusia estudia la posibilidad de abandonar la Convención Europea de Derechos Humanos y cesar la cooperación con el TEDH si esta entidad no cambia la línea antirrusa de sus veredictos.

Según los datos de la fuente, la privación ilegal del derecho de voto a los parlamentarios rusos en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) provocó que más de 20 jueces del Tribunal de Estrasburgo, muchos de los cuales trabajan con causas rusas, hayan sido electos sin la participación de representantes rusos.

Por su parte el presidente de la Duma de Estado (Cámara baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, comentó que la legitimidad de las decisiones de la Corte Europea de DDHH se ve degradada a causa de que la parte rusa no participa en su formación.

"Debemos partir de que la Corte Europea de DDHH es un instituto formado por la PACE, y resulta no muy correcto hablar de nuestra salida, (…) pero el hecho de que un tercio de los jueces fueron elegidos sin la participación de la parte rusa, sin nuestra delegación, eso no puede no poner en duda (…) la legitimidad de las decisiones", destacó Volodin.

A finales de abril de 2014 la PACE privó a la delegación rusa del derecho a voto tras calificar de "anexión ilegal" la incorporación de Crimea a Rusia.

© Sputnik/ Alexey Malgavko Diputado alemán sugiere a Kiev aceptar que Crimea es rusa

La región se separó de Ucrania y se adhirió al territorio ruso tras celebrar en marzo de ese mismo año un referéndum en el que más del 96% de los votantes avaló esta opción.

En respuesta, Rusia, uno de los principales contribuyentes al presupuesto del Consejo de Europa, rehusó enviar en 2016 y 2017 los documentos para acreditar a su delegación en la Asamblea.

A finales de junio pasado, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, anunció al secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland, la decisión de Moscú de suspender el pago de su contribución al presupuesto del Consejo de Europa mientras no se restituyan totalmente los derechos de su delegación en la PACE.