Unión Interparlamentaria enviará una delegación de diputados a Siria

"Yo he viajado personalmente a Siria y me he reunido con parlamentarios en Damasco, actualmente tenemos planes de enviar un grupo de trabajo a Siria para reunirnos con todos lo implicados (en el proceso de paz)", comentó en el marco de la 37 sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

© Sputnik/ Andrey Stenin Visita parlamentaria rusa a Siria se frustra por ataques contra centros humanitarios

Según el parlamentario, "se trata de un proceso inclusivo, y queremos hablar con todos los que puedan ofrecer su aporte a la solución de la crisis".

Chungong subrayó que la visita se celebrará en cuanto lo permitan las condiciones de seguridad.

"Y confiamos que estas condiciones se darán muy pronto", añadió.

Anteriormente la Unión Interparlamentaria creó un grupo de trabajo para Siria, designando como presidente al jefe del comité Internacional del Consejo de la Federación (Senado) de Rusia, Konstantín Kosachov.

Infografía: Siria, antes y después de las operaciones de combate

Chungong añadió que la Unión Interparlamentaria está dispuesta a cooperar en la redacción de la nueva Constitución de Siria con el fin de garantizar la inclusividad del proceso.

"Si piden a la Unión Interparlamentaria ayuda en el proceso de creación de la Constitución, estaremos dispuestos a ofrecer nuestro nivel de expertos, porque para nosotros es de extrema importancia que cualquier proceso constitucional legítimo sea lo más inclusivo posible", explicó.

© Sputnik/ Nina Zotina Moscú llama a De Mistura a trabajar enérgicamente sobre la Comisión Constituyente de Siria

En calidad de organización parlamentaria global, señaló el legislador, "tenemos un papel muy importante, lograr que cualquier institución parlamentaria que funcione en Siria sea una institución fuerte, que represente la voluntad del pueblo y actúe en interés de toda la sociedad y no solo de un grupo de sirios".

El parlamentario señaló que su entidad actualmente trabaja con todos los implicados en el conflicto sirio y continuará ofreciendo su aporte al proceso de solución política.

El conflicto armado continúa en Siria desde marzo de 2011, la normalización de la situación se debate en Astaná y Ginebra; el Congreso del Diálogo Nacional Sirio celebrado el 30 de enero de 2018 en la ciudad rusa de Sochi fue el primer intento, desde el comienzo de la conflagración, de reunir en un un mismo lugar a representantes de los grupos sociales, políticos, religiosos y étnicos de Siria.