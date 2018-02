Opinión: cómo posicionarse ante las eternas sanciones de EEUU

El vice primer ministro ruso aseguró que ya no tiene sentido esperar el levantamiento de las sanciones de EEUU contra Rusia, que son 'para siempre'. Al comparar los países bajo sanciones y sin ellas, quizá no sea ninguna catástrofe, opina un colaborador de Sputnik.

Tras las declaraciones de Dmitri Rogozin sobre el carácter perpetuo de las restricciones estadounidenses contra Rusia, el portal de noticias más visitado de Rusia ofreció una encuesta sobre el mismo tema.

El 64% de los encuestados coincidieron con el alto funcionario mientras otro 31% opinaron que las sanciones permanecerán 'por mucho tiempo'.

Solo un 5% de los encuestados creen en un levantamiento próximo, recopila el periodista Víktor Marajovski en un artículo para Sputnik.

"Rusia tiene una buena experiencia histórica. La famosa enmienda Jackson-Vanik que introdujo en los setenta varias sanciones contra la URSS por obstaculizar la emigración de los judíos a Israel, fue prorrogada hasta… el 2012, cuando se abolió tras ser sustituida por la Ley Magnitski", recuerda el autor.

En este sentido, vale determinar si 'las sanciones perpetuas' es una cosa tan mala como se cree. El columnista ofrece comparar los ejemplos de los países que gozan del amor y del odio estadounidense.

Arabia Saudí vs Irán

"Arabia Saudí es un reino lleno de petróleo y un fiel aliado de EEUU. Al mismo tiempo, el país no tiene industria de defensa, ni automotriz, nada aparte de la industria de extracción de crudo", enumera Marajovski.

Lea más: EEUU planea vender armas por más de 100.000 millones de dólares a Arabia Saudí

© Sputnik/ Grigory Sysoev Lo que hay detrás de las amenazas de EEUU a Irán

La educación en el país saudí está "dominada por la formación teológica" y el nivel de desempleo entre los ciudadanos es enorme —debido a que los que trabajan en el país son, en su mayoría absoluta, migrantes laborales—, detalla.

Y al otro lado del golfo Pérsico se sitúa Irán, "bajo todo tipo de sanciones por parte del llamado 'mundo libre'".

Tiene una tasa de desempleo del 10%, posee su propia industria automovilística y su propio sector bélico. Además, está desarrollando su propia maquinaria y la ciencia tiene una gran cantidad de especialistas técnicos.

"¿Acaso estemos malinterpretando el concepto de un país paria?", pregunta el autor.

Cuba vs sus vecinos inmediatos

"Cuba no lleva a cabo acciones militares contra ningún país, no es un patrocinador del terrorismo, no es un narcoestado y no realiza injerencias en las elecciones de otros países", afirma Marajovski a lo que agrega que "en comparación con ciertos aliados de EEUU es más que 'tímido'".

Lleva más de 60 años bajo el bloqueo "impulsado por Washington y sus países subordinados", el cual, incluso muchos de los propios habitantes del país norteamericano consideran injusto , "sin que su opinión influya en algo".

Pero comparar Cuba con países de condiciones semejantes, resulta una diferencia "interesante". El autor pone como ejemplo a Honduras, "bastante parecido a Cuba desde el punto de vista de la demografía, el clima y los recursos naturales", y también con una economía dominada por EEUU.

"Cuba goza de una mayor expectativa de la vida, incomparablemente menor cantidad de homicidios y también de los éxitos internacionalmente reconocidos en los ámbitos médico y de la accesibilidad de la educación", subraya el autor.

El insuperable problema de las sanciones

Las sanciones buscan " aumentar la frustración en un país castigado y facilitar un cambio de las posturas de las autoridades, o de las propias autoridades ".

En cuanto a Rusia, son estos dos objetivos a la vez, valora el autor.

"Los medios de los países occidentales están profesando que 'los oligarcas rusos, atemorizados por las sanciones, causen el cambio del poder en Rusia'. Mientras, los altos cargos de sus países aluden a que 'las sanciones permanecerán hasta que Rusia no cambie su política'", detalla.

Vea también: Moscú critica nuevas sanciones unilaterales de EEUU a Corea del Norte

Pero todo el enfoque de las sanciones carece de un componente clave necesario para realmente instigar una frustración.

"No existe ningún ejemplo positivo de un país que cumpliera con las exigencias de EEUU y se quedara mejor", valora.

© AFP 2018/ Jim Watson 'Gracias, Trump': por qué las sanciones antirrusas son positivas para Rusia

Hubo tan solo un país en la historia reciente que fue blanco de las sanciones estadounidenses y vio su levantamiento.

EEUU introdujo restricciones "contra el malo y cruel 'dictador' Muamar Gadafi" en Libia, y las retiró una vez las pandillas de "la oposición moderada mutilaron su cuerpo" con una activa participación de las democracias occidentales. Hasta la fecha Libia es un territorio despedazado sumergido en una guerra civil.

Así que el secreto del éxito del único país que logró el levantamiento de las sanciones de Washington es muy simple, concluye el columnista de Sputnik: "Dejar de existir".