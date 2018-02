Líder de la oposición en Cataluña presenta una queja contra el presidente del Parlamento

"Hemos presentado una queja por escrito para recordarle cuál es su obligación: no es la de ir haciendo mítines de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)", dijo Arrimadas en rueda de prensa en el Parlamento refiriéndose al partido al que pertenece Torrent.

El presidente de la cámara, añadió, "tiene que colaborar con el resto de instituciones y representar a los ciudadanos".

La diputada del partido liberal, que fue la fuerza más votada en las últimasen Cataluña celebradas el pasado 21 de diciembre, también acusó al presidente del Parlamento catalán de haber bloqueado la actividad institucional.

"No me puedo presentar a la investidura porque Torrent tiene bloqueado el Parlamento y porque la ley electoral no me lo permite", aseguró.

Arrimadas calificó la situación de "muy triste": "Quieren alargar el proceso [independnetista], es un modus vivendi", afirmó.

Al comentar las últimas noticias sobre las negociaciones entre partidos independentistas para formar gobierno, dijo que "si proponen a Jordi Sànchez, eso quiere decir que no quieren un presidente de la Generalitat, quieren seguir con el proceso y seguir liándola".

El diputado de Junts per Catalunya (JxCat) suena en estos momentos como posible candidato a la Presidencia aunque se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real desde el 16 de octubre de 2017, días después de declarar en el Tribunal Supremo por un presunto delito de sedición.

Al también expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) se le acusa de delito de sedición en relación con las protestas de los días 20 y 21 de septiembre frente a la Consejería de Economía mientras la Guardia Civil realizaba una investigación en su interior relacionada con la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

El 1 de marzo el Parlamento de Cataluña celebrará un pleno centrado en el desbloqueo de la situación política que vive el país.