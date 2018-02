Exdiputada catalana refugiada en Suiza reafirma su compromiso por la independencia

"Seguiré también luchando por la independencia de Cataluña y por los derechos humanos en general", afirma Gabriel en una entrevista este jueves con el diario Tribune de Genève.

Ahora su "responsabilidad" desde Suiza "es denunciar la situación que reina en España actualmente y las lagunas democráticas de ese país".

Madrid evita pronunciarse sobre las relaciones con Suiza por exdiputada catalana

"No es una decisión que uno tome fácilmente", explica sobre su traslado a Ginebra: "He dejado atrás mi trabajo, mis amigos y mi familia, pero pienso que al haber partido (de España) contribuyo a la acción democrática", agrega.

Fundamenta la elección de Ginebra por ser sede de varios organismos internacionales, además de ser "un país en el que mis derechos fundamentales son protegidos mejor" y en el que ha recibido "varias muestras de apoyo de políticos y de ciudadanos solidarios".

La parlamentaria de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) en la pasada legislatura califica de "muy grave" la respuesta de la Justicia española, que ha emitido una orden de detención nacional contra ella.

"Más aún cuando yo no he hecho nada contra la ley", agrega al precisar que ha "defendido el referéndum sobre la independencia, efectivamente, en intervenciones parlamentarias o en entrevistas, pero jamás he recurrido a la violencia".

La exdiputada asegura estar "atenta a los movimientos del Estado español" y si "la persecución política se intensifica, tendremos aún más razones válidas para solicitar el asilo".

Según Gabriel, ha existido además un juicio paralelo, ya que los medios de comunicación españoles ya la han "condenado".

Asimismo, señala que "a largo plazo" le gustaría retomar su tesis doctoral sobre el derecho de los naciones a su propia autodeterminación.

La exdiputada independentista anunció este 20 de febrero su intención de permanecer en Ginebra para eludir al Tribunal Supremo, que instruye una causa contra más de una veintena de cargos catalanes por posibles delitos derivados del proceso independentista desplegado la pasada legislatura.

Gabriel estaba citada a declarar ante el juez instructor de la causa el 21 de febrero.

"Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos", dijo la exdiputada en declaraciones al diario suizo Le Temps.

En esa entrevista, Gabriel explica que tomó la decisión de salir de España tras presenciar el encarcelamiento de otros líderes independentistas que acudieron a prestar declaración a Madrid.

Actualmente, el juez instructor de la causa mantiene en prisión preventiva a cuatro líderes independientistas, entre los que destaca Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno catalán en la pasada legislatura.