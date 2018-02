Embajada rusa critica entorno de trabajo de medios en EEUU tras decisión sobre RIA Global

MOSCÚ (Sputnik) — La inscripción de la empresa estadounidense RIA Global LLC, productora de contenidos para la agencia Sputnik, como agente extranjero muestra que las condiciones de trabajo de los medios en Estados Unidos no dejan de empeorar, declaró a Sputnik un portavoz de la Embajada rusa en el país norteamericano.

Días antes, RIA Global se inscribió como agente extranjero bajo la ley FARA (siglas en inglés de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros), acatando la exigencia del Departamento de Justicia de EEUU.

"Aquí nuestros periodistas no tienen elección, trabajan en un país donde los lemas no se corresponden con las acciones, las condiciones de trabajo (de los medios) no dejan de deteriorarse", dijo el representante de la misión diplomática.

