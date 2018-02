Cancillería rusa: EEUU formula sin pruebas las acusaciones sobre la injerencia rusa

Anteriormente, la oficina del fiscal especial de EEUU Robert Mueller emitió un informe que acusa a 13 ciudadanos y tres entidades rusas de "violar las leyes penales estadounidenses para interferir en las elecciones y los procesos políticos estadounidenses" de 2016.

"Hay una lista de 13 personas acusadas de injerencia en los asuntos interiores de EEUU, pero no he visto hechos ni datos precisos, o sea, las alegaciones están formuladas pero no se presentaron pruebas", subrayó Lavrov.

© REUTERS/ Larry Downing La CIA se injiera en las elecciones extranjeras desde su fundación en 1947

Destacó que lo que EEUU considera "pruebas obvias" no lo son para Rusia.

El canciller ruso recordó que ya pidió al secretario del Estado de EEUU, Rex Tillerson, presentar "pruebas indisputables" de la injerencia rusa en las presidenciales de 2016.

Tillerson "me contestó que no es necesario porque los servicios rusos lo conocen muy bien", dijo Lavrov al indicar que es difícil tomarlo en serio.

Rusia rechazó en reiteradas ocasiones las acusaciones de haber intentado influir en las elecciones en el país norteamericano.

No se lo pierda: Lavrov tacha de habladurías las afirmaciones de que Rusia apostó por Trump y perdió

El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó el mismo 16 de febrero que la supuesta influencia rusa en los comicios presidenciales de 2016 no afectó su resultado.