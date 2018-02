La Asamblea Nacional Catalana llama "corrupto y decadente" al Estado español

"Cataluña tiene hoy la fuerza suficiente para autogobernarse y generar un Estado propio, pero el Estado español, aunque corrupto y decadente, no es todavía un Estado fallido", opina Alcoberro.

Para el vicepresidente de la entidad soberanista, Cataluña ha "avanzado en términos históricos" y no hay marcha atrás: "Hemos proclamado la República, y éste es un objetivo al que no renunciaremos: más de dos millones de personas han hecho esta ruptura mental y ya no se sienten parte de la comunidad política española, eso desde el 1 de octubre es irreversible", afirma.

Alcoberro cree que "la participación europea puede ser determinante" y no descarta la repetición de la consulta bajo el amparo de la Unión Europea (UE).

"Ya hemos hecho un referéndum, pero si se tiene que repetir, no nos importaría: si de alguna manera la UE o algún organismo internacional negocia un referéndum pactado entre los gobiernos de España y de Cataluña, sería una fórmula muy buena", explica.

Alcoberro también reconoce que el independentismo necesita "aumentar la mayoría social", algo que describe como "una de las tareas de la ANC".

Con todo, matiza que "la mayoría social en Cataluña es clara, tanto en términos electorales como sociales" y recuerda que "ha habido Estados en Europa que han llegado a la independencia con una mayoría más precaria".

El vicepresidente de la entidad urge asimismo a "la mayoría republicana" en el Parlamento catalán a llegar a acuerdos "de manera inmediata".

La ANC aprobará en su próxima asamblea general una nueva hoja de ruta que tendrá como fin desplegar y hacer efectiva la República catalana.

El 1 de octubre de 2017 la Generalitat de Catalunya (Ejecutivo autonómico) organizó un referéndum de autodeterminación.

La consulta fue unilateral, ya que el Gobierno de España se negó a aceptar un reférendum pactado.

Un 92% de los votantes, más de dos millones de participantes, se manifestó a favor de la independencia de Cataluña.

La jornada electoral estuvo marcada por la dureza de la respuesta policial, que clausuró colegios, incautó papeletas y dispersó a las personas que trataban de proteger los puntos de votación.

La Generalitat de Catalunya y el Parlamento catalán consideraron los resultados vinculantes y la cámara catalana declaró la independencia el 27 de octubre.

La declaración no tuvo efecto ni reconocimiento internacional, y el Gobierno de España activó el artículo 155 de la Constitución española, que permite la intervención de una administración autonómica por parte del Ejecutivo central, y la Justicia encarceló a varios dirigentes independentistas por su responsabilidad en la organización de la consulta.