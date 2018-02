Rusia ve riesgos para el Tratado START

"Hay una anomalía grave y es necesario eliminarla porque si no, la continuidad del Tratado correrá peligro", dice el documento en el que se indica que EEUU cumplió con dos criterios de los tres establecidos por el tratado.

La parte rusa detectó que EEUU superó la norma fijada para la siguiente categoría de las armas estratégicas ofensivas: "desplegados o no desplegados lanzadores de los misiles balísticos intercontinentales, desplegados o no desplegados lanzadores de cohetes balísticos de submarinos, desplegados o no desplegados bombarderos pesados".

Según los materiales, Rusia insistirá en la resolución adecuada de los problemas.

El 5 de febrero de 2018 fue la fecha tope en la que ambos países debían alcanzar los indicadores de control del Tratado START III.

Moscú y Washington suscribieron en 2010 el START III en sustitución de dos acuerdos anteriores firmados en 1991 y 2002.

En vigor desde 2011, este documento obliga a los dos países a reducir sus vectores estratégicos desplegados a 700 unidades y las ojivas nucleares hasta 1.550 unidades.

EEUU afirma haber cumplido su compromiso ya en agosto de 2017, la portavoz de su Departamento de Estado, Heather Nauert, señaló que Washington confía en que este Tratado se siga cumpliendo, lo que a su juicio hace más estables las relaciones con Rusia y mejora la seguridad de EEUU y de sus aliados.

Moscú declaró que cumplió de lleno los compromisos asumidos sobre la reducción de las armas estratégicas y al mismo tiempo informó que no puede confirmar que EEUU haya adecuado plenamente su arsenal estratégico al tratado en cuestión.