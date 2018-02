Madrid quiere "hacer desaparecer políticamente" a Puigdemont

"Hay una voluntad muy clara del Gobierno del PP de hacer desaparecer políticamente la figura de Puigdemont, pero eso es imposible por su liderazgo político", asegura Pascal en una entrevista con el diario La Vanguardia.

Para la coordinadora general del PdeCAT —partido que forma parte de la coalición Junts per Catalunya (JxCat), que encabeza de Puigdemont—, el líder independentista "se pudo presentar a las elecciones y, por lo tanto, tiene que poder ser investido".

"Eso se tendría que poder hacer bien hecho", dice al agregar que "también es urgente tener un Govern", por lo que los partidos independentistas "tienen que encontrar la manera de satisfacer esos mandatos".

Pascal apuesta por un gobierno en Barcelona efectivo y no descarta buscar un candidato alternativo al presidente cesado.

"Tener un gobierno que saque políticas adelante no tiene que excluir que Puigdemont pueda hacer una tarea clara al servicio del país y que siga siendo el referente y el líder clave de un momento de la historia de Cataluña en el que hemos llegado tan lejos", asevera.

La política catalana también descarta al rotativo catalán la convocatoria de nuevas elecciones en Cataluña si las fuerzas independentistas no alcanzan un acuerdo, que describe como "un escenario rotundamente malo para el país y tenemos la obligación de evitarlo".

"No nos podemos permitir de ningún modo seguir viviendo bajo el yugo del 155 [artículo de la Constitución Española que permite al Ejecutivo central intervenir un gobierno autonómico], que es como una carcoma que empequeñece las instituciones y disminuye nuestra capacidad de autogobierno", mantiene al añadir que "tanto el país como la economía no pueden asumir más meses de bloqueo".

Según Pascal, "se llegó muy lejos, pero todos hemos asumido que se tomaron decisiones que no han hecho cambiar el estatus juridicopolítico de Cataluña".

"No podemos menospreciar lo que se ha hecho, pero hay que ver cómo recuperamos las instituciones poniendo el país siempre por delante", opina.

La fórmula debería consistir, a juicio de Pascal, en "recuperar las instituciones y tener un gobierno" sabiendo que "Puigdemont es un referente para muchos ciudadanos".

La coordinadora general del PDeCAT cree que "el liderazgo de Puigdemont no puede estar en cuestión, pero la solución tiene que pasar necesariamente por lo que dice el reglamento en cada momento", sugiriendo por lo tanto que el expresidente catalán podría tener un papel meramente simbólico en la nueva legislatura.

"En el siglo XXI se pueden hacer muchas cosas desde cualquier lugar del mundo, el liderazgo no se tiene que ejercer a la fuerza 'in situ', pero queda claro que nosotros necesitamos un gobierno que desde el Palau de la Generalitat (sede del Ejecutivo catalán) ejerza el trabajo diario de recuperación de las instituciones y hacer frente al PP y Ciudadanos", responde preguntada por la posibilidad de un gobierno ejecutivo desde Bruselas.

Pascal es de la opinión que el catalanismo no se puede "permitir poner en peligro a personas por las decisiones que se tomen".

Con todo, matiza, "ese escenario sólo lo puede plantear Carles Puigdemont".

"No hay planes B ni C hasta que el presidente no diga lo contrario", estima la política.

El grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat), la formación que lidera Puigdemont, registró la tarde del pasado 9 de febrero en el Parlamento catalán una propuesta para modificar la ley de Presidencia y, así, investir a su candidato, aunque éste no se encuentre presente en la cámara

Una de las fórmulas alcanzadas por el bloque soberanista para investir a Puigdemont presidente de la Generalitat consistiría en la creación de un Consejo de la República, con sede en Bruselas, que funcionaría como Ejecutivo mientras el gobierno en Barcelona asumiría funciones de gestión.

Este Consejo de la República se encargaría también de mantener la hoja de ruta para hacer efectiva la República catalana e internacionalizar la causa independentista.

​El martes 30 de enero el presidente del Parlamento de Cataluña anunció que posponía el debate de investidura de Puigdemont.

"El pleno previsto para hoy queda aplazado, pero en ningún caso desconvocado", aseguró Torrent en rueda de prensa.

El expresidente catalán se encuentra en Bélgica, país al que llegó huyendo de la persecución de las autoridades españolas luego que los tribunales españoles le acusasen de alentar desde su cargo un movimiento de "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.