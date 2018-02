Rusia no ve intención de Ucrania de cambiar su polémica ley de educación

En diciembre pasado la Comisión de Venecia publicó recomendaciones a Ucrania sobre su ley de educación en las que llamó a enmendarla evitar la discriminación de las lenguas minoritarias.

© AP Photo/ Pavel Golovkin Ley de educación en Ucrania no resuelva problema del idioma ruso

"Por ahora no observamos semejante disposición por parte de Kiev de tomar en cuenta las conclusiones de la Comisión de Venecia", dijo Lavrov en una rueda de prensa.

La Comisión de Venecia indicó en sus recomendaciones que la ley ucraniana "no propone soluciones para las lenguas que no son lenguas oficiales de la Unión Europea, en particular el ruso como idioma no nacional más usado".

Lea también: "Nueva Ley de Educación en Ucrania ignora los derechos de la mayoría de la población"

© AP Photo/ Bebeto Matthews ONU insta a renunciar al fomento de idioma ucraniano a costa de las lenguas de minorías

La ley de educación que restringe el uso de idiomas de las minorías étnicas en el sector educativo entró en vigor en Ucrania el 28 de septiembre de 2017 y se implementará gradualmente hasta el año 2020.

Las nuevas normativas obligan a impartir las asignaturas en ucraniano en todas las escuelas a partir del quinto de primaria.

Los gobiernos de varios países, entre ellos Hungría y Rumanía, declararon que la nueva ley infringe los derechos de las minorías étnicas en Ucrania.

Rusia considera que la ley contradice la Constitución y los compromisos internacionales de Kiev.