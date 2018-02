Soros encuentra un nuevo blanco de influencia global

El millonario estadounidense George Soros asignó 400.000 libras esterlinas —más de $550.000— a la campaña Best for Britain, según informan los medios británicos. El miembro del Parlamento Europeo, Bill Etheridge, comentó para Sputnik esta información y teorizó sobre los posibles fines de la actividad de Soros.

El político criticó la campaña destinada a mantener al Reino Unido en el seno de la Unión Europea.

"Soros no tiene derecho de intervenir en el proceso político apoyando un movimiento elitista que trata de ignorar la voluntad del pueblo británico. Esto es vil", declaró.

© AFP 2018/ Olivier Hoslet Medio: fundación de Soros destina más de $550.000 para revertir el Brexit

Etheridge reconoció la actividad de Soros como una injerencia externa, agregando que se trataba de un ejemplo de interferencia de corporativistas ricos que están "dispuestos a suprimir la voluntad popular para alcanzar una influencia global".

Según algunos medios, la campaña 'Lo mejor para Gran Bretaña' (Best for Britain, en inglés) prevé utilizar el dinero obtenido de Soros para influir en las opiniones. Sin embargo, cualquiera que sea su estrategia, no tendrá éxito, dado que la gran mayoría de la población seguiría respetando la libertad y no atendería a ningún llamamiento, según aseguró el diputado británico.

Lea también: 'La lista de Soros': revelan la red de políticos europeos al servicio del magnate

El diputado señaló la necesidad de desenmascarar a los miembros del movimiento financiado por Soros e indicó su disposición a revelar las mentiras de la élite internacional. Al mismo tiempo, Etheridge expresó su confianza en el pueblo británico.

"Tengo fe en el pueblo británico, que posee una fuerza de carácter suficiente para oponerse a esas tonterías y mantenerse firme a su decisión de ser libre e independiente", concluyó.

El Brexit fue activado oficialmente el 29 de marzo de 2017. No obstante, según Etheridge, ninguna de las personas influyentes creía entonces en el éxito de la campaña, y por esta razón es solo ahora cuando empiezan a luchar contra opiniones 'indeseables'.

Le puede interesar: George Soros, 'autor financiero' de las caídas de gobiernos en todo el mundo

En virtud del artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Estado que decida abandonar la UE debe hacerlo en el plazo de dos años tras la entrega de la notificación oficial, en este caso, para finales de marzo de 2019.