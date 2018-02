Rusia no descarta que EEUU "esté preparando algo" contra Irán

Durante una visita a Wasghington en enero, los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU se reunieron con el presidente norteamericano, Donald Trump.

© AFP 2018/ Don Emmert Senador ruso compara actitud de EEUU ante Irán con sus acciones contra Irak y Libia

Durante la visita, les presentaron unos fragmentos de presuntos misiles iraníes, proporcionados por Arabia Saudí y detectados en Yemen, algo que, según EEUU, es una prueba de la injerencia del país persa en la crisis yemení.

Los corresponsales preguntaron a Nebenzia si la visita a Washington de los embajadores ante el Consejo de Seguridad fue un preludio para alguna acción de EEUU contra Irán.

"No lo podemos descartar, pues en Washington (la embajadora estadounidense) Nikki Haley dijo que 'ustedes lo han visto todo, les mostramos todo, las entregas ilegales del armamento a los hutíes por Irán quedan probadas, miren los sellos, las fechas' y enfatizó que 'se debe hacer algo'", relató Nebenzia.

Por tanto, "se puede suponer que probablemente están preparando algo" los estadounidenses, concluyó el diplomático ruso.

© Sputnik/ Grigory Sysoev Lo que hay detrás de las amenazas de EEUU a Irán

Ya a finales del año pasado Haley presentó en Washington fragmentos de un misil de producción iraní presuntamente lanzado por los hutíes de Yemen contra el aeropuerto de Riad, con lo cual Irán estaría supuestamente violando las resoluciones 2216 y 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben el suministro de armas peligrosas a los rebeldes yemeníes.

Irán calificó estas muestras de "fabricadas y presentadas también en casos anteriores".

Haley comentó entonces que EEUU estudiaba "varias opciones", entre las cuales estaba la de "recrudecer la resolución 2231", o "aprobar una nueva resolución que prohíba expresamente a Irán dedicarse a cualquier tipo de actividad relacionada con la creación de misiles balísticos".

La cooperación entre Rusia y EEUU

Rusia está dispuesta a dialogar con EEUU y confía en que los contactos beneficiarán no solo a los dos países sino a toda la comunidad internacional, declaró el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.

© REUTERS/ Kevin Lamarque EEUU muerde su propio anzuelo: el cordón levantado contra Rusia causa el efecto contrario

"Nosotros actuamos con mucha mesura en las relaciones con nuestros socios estadounidenses, siempre les decimos que estamos preparados a dialogar siempre y cuando estén dispuestos ellos", dijo el representante ruso.

En opinión de Nebenzia "ese diálogo es importante, no solo para nosotros, sino también para ellos y para toda la comunidad internacional".

Al comentar las palabras de su homóloga estadounidense, Nikki Haley, de que Rusia nunca será "un amigo" de EEUU si no cambia de valores y comportamiento, Nebenzia señaló que Moscú "no busca forzar amistades".

"No aspiramos a que todo el mundo nos quiera, solo necesitamos unas relaciones civilizadas", dijo.

© Sputnik/ Anton Denisov El Kremlin prefiere estar ojo avizor ante la impredictibilidad de EEUU

Subrayó que la situación que se observa en la actualidad en las relaciones ruso-estadounidenses "lo es todo menos civilizada, y no somos nosotros los culpables".

Sin embargo, según Nebenzia, el trabajo con EEUU continúa.

"Existen numerosas discrepancias en cómo vemos la solución de tal o cual problema en el mundo, pero seguimos trabajando", dijo y añadió que tiene unas "buenas y respetuosas relaciones personales, incluso una simpatía" con su homóloga norteamericana.

La lucha antiterrorista

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró que al reunirse con sus homólogos del Consejo de Seguridad con el presidente de EEUU, Donald Trump, sugirió a este último centrarse en problemas reales, como el terrorismo.

© Sputnik/ Maxim Blinov Rusia quiere un diálogo justo con otros países para combatir el terrorismo

"Le dije: 'Presidente, aquí en EEUU acusan a Rusia de revisionismo, de que aspiramos a ser una gran potencia, y sí queremos ser fuertes y prósperos, no queremos ser débiles y pobres, pero no a costa de nadie, ni tampoco de EEUU, así que vamos a centrarnos en las amenazas reales y no imaginarias, y las reales son el extremismo, el terrorismo y las violaciones de la no proliferación", dijo el diplomático ruso a los medios.

Añadió que le dijo a Trump que muchos países de la ONU, grandes y pequeños, esperan que se normalicen las relaciones entre EEUU y Rusia, ya que cuando estos dos países se llevan bien "todo el mundo respira con alivio".

La reunión, celebrada en enero, versó, además, en torno a los temas como Irán, Corea del Norte, Afganistán, terrorismo y algunos otros, añadió Nebenzia.

La capital de Israel

El embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, criticó la decisión de EEUU de reconocer Jerusalén como capital de Jerusalén.

"Consideramos que es una decisión inoportuna que no favorece el proceso de paz palestino-israelí, crucial para resolver los problemas en Oriente Próximo", dijo el diplomático.

Según Nebenzia, ahora los palestinos "se sienten traicionados, ya no creen que los estadounidenses sean capaces de proponer el plan que habían prometido, el 'pacto del siglo'".

A principios de diciembre pasado, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció la decisión de trasladar la Embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, y reconocer esa antigua urbe como capital israelí.

La decisión de Trump fue condenada por la mayoría de los países musulmanes, donde se celebraron manifestaciones de protesta, y generó críticas de otros Estados e instituciones internacionales preocupadas por las perspectivas de paz en Oriente Próximo.

La Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una resolución que declaró nula la decisión estadounidense de reconocer la capitalidad de Jerusalén y exhortó a todos los países a que se abstengan de establecer misiones diplomáticas en esa ciudad.

La situación en Afganistán

La situación en Afganistán no es tan radiante como la intenta presentar EEUU, declaró a los periodistas el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia.

Los estadounidenses "nos dibujan un cuadro mucho más positivo que la realidad —dijo y continuó— sabemos que el movimiento Talibán (proscrito en Rusia) sigue controlando más o menos la mitad del territorio del país sin que se vislumbre alguna perspectiva de diálogo, mientras que la solución militar al conflicto, que prefieren los estadounidenses, no funciona".

Nebenzia constató que Afganistán "se está convirtiendo en un nuevo teatro de operaciones de Daesh (grupo terrorista proscrito en Rusia), algo que tiene preocupados a nuestros colegas centroasiáticos y a nosotros también".

Según el embajador ruso, Moscú hace todo lo posible para lanzar el diálogo político dentro de Afganistán, mientras que EEUU apuesta por la fuerza.

"Los estadounidenses aseguran que lograrán grandes victorias militares en Afganistán este año", recordó.

