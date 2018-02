Moscú llama a EEUU y Corea del Norte a iniciar diálogo sin condiciones previas

"Llamamos a la parte estadounidense y la norcoreana… debe ser un diálogo sin condiciones previas, y mientras antes comience, mejor", indicó.

Según el diplomático ruso, "el doble congelamiento (iniciativa ruso-china para suspender simultáneamente las pruebas norcoreanas y maniobras de Seúl y Washington) funciona de hecho, aunque no lo admitan los países que lo rechazaron de plano cuando lo propusimos".

"Ahora realmente no se hacen pruebas y no tienen lugar maniobras conjuntas de EEUU y Corea del Sur; llamamos a todas las partes a utilizar la ventana de las posibilidades que se han abierto, al menos hasta abril, cuando los estadounidenses amenazan con reanudar las maniobras", aseveró ante las cámaras del canal de televisión Rossiya 24. © Sputnik/ ¿Empieza mañana la guerra entre EEUU y Corea del Norte? ¡No me digas!

Para Nebenzia, este paso "podría conducir a un nuevo incremento de las tensiones".

"[Hay que] aprovechar esta ventana de posibilidades para iniciar un verdadero diálogo", concluyó.

Estados Unidos y Corea del Norte formalmente se encuentran en estado de guerra tras el conflicto de 1950-1953 que concluyó con la firma de un armisticio.

Hasta la fecha, Washington ha declinado las propuestas de suscribir un tratado de paz con Pyongyang.

Según los datos del Pentágono, EEUU mantenía unos 25.000 militares en Corea del Sur a finales de septiembre pasado.

Corea del Norte, por su parte, refuerza su arsenal nuclear y balístico ante la "amenaza estadounidense" pese a las sanciones drásticas del Consejo de Seguridad de la ONU.