Papa Francisco recibe a presidenta de la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo

"El Santo Padre me recibió", indicó De Carlotto al salir de la audiencia, de acuerdo a un vídeo difundido por el colectivo, que intenta restituir a sus legítimas familias a unos 500 bebés que nacieron en el cautiverio de sus padres y apropiados por agentes de la última dictadura argentina (1976-1983) o dados en adopción ilegal.

En su tercer encuentro con el Papa, De Carlotto le entregó una carta para que la Iglesia Católica colabore con los archivos que puedan aportar información sobre los 30.000 desaparecidos que dejó la dictadura y sobre los nietos robados.

"Le dejé una carta explícita sobre que la iglesia coopere con todos los archivos para pedir más datos de los nietos que estamos buscando y de los desaparecidos adultos", indicó la representante de la organización.

Al respecto, el papa Francisco señaló que los archivos ya están en Buenos Aires, duplicados y certificados como verídicos.

Durante una charla "cálida y amena" que se extendió por 20 minutos, el Papa señaló que "está preocupado por Argentina", así como por México, "donde hay tanta muerte, y donde mataron a dos sacerdotes creo que ayer mismo", comentó De Carlotto.

© AFP 2018/ Télam - Luciana Granovsky Abogado de Abuelas Plaza de Mayo: Gobierno argentino agravia a víctimas de dictadura

La representante de la organización, quien se define como católica a su manera, contó que lo hizo reír "un poco".

"No es que le falte al respeto, pero me inspira confianza y un poco de culpa porque no lo alcancé a conocer en Argentina", reveló.

De Carlotto fue distinguida el 7 de febrero con el honoris causa de la Universidad Estatal de Milán, en Italia.

Abuelas de Plaza de Mayo ha encontrado hasta ahora 127 nietos que nacieron en el cautiverio de sus padres durante el terrorismo de Estado.