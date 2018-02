Pekín redobla su influencia en EEUU

Las corporaciones del gigante asiático compran empresas de distintos sectores en el territorio de Estados Unidos, lo que garantiza la presencia china en diferentes ámbitos, como el de la energía, el del entretenimiento o el sector aéreo.

Pekín también financia los programas universitarios internacionales con el fin de promover sus intereses e influye, de esta manera, en la sociedad científica de EEUU. Además, el Instituto Confucio —destinado a promover la lengua y la cultura chinas— tiene sus sucursales en varios centros de educación estadounidenses.

En lo que se refiere al sector financiero, la fundación de intercambios chino-estadounidense logró establecer alianzas con las instituciones más influyentes de Estados Unidos, incluyendo el Podesta Group.

Le puede interesar: ¿Por qué el mundo quiere a China y no a EEUU como líder global?

© AP Photo/ Ng Han Guan, Pool ¿Qué efecto tendrá la nueva estrategia de EEUU en las relaciones con China?

El Gobierno chino tiende a utilizar las vías económicas para promover sus intereses geopolíticos, según destaca WND. Así, hace poco que China bloqueó la página web de la cadena de hoteles de lujo Marriott por haber considerado a Taiwán como un país, mientras que Pekín lo reconoce como una parte de China continental.

Las compañías estadounidenses no suelen oponerse a la actividad del Ejecutivo chino y no se enfrentan a su política. No obstante, algunos periodistas han dado la voz de alerta ante "la excesiva influencia" de Pekín. Al mismo tiempo, otros especulan con que la preocupación por la presunta injerencia representa por sí sola un producto de los medios oficiales chinos.

El mayor objetivo de la presunta "propaganda china" no consiste en divulgar información favorable al Gobierno, sino en imponer el control sobre los medios, según teoriza el científico John Fitzgerald, citado por el medio.

Lea también: Trump califica a China y Rusia de rivales que desafían los intereses de EEUU

WND destaca también que en Australia y Nueva Zelanda —los principales objetivos geopolíticos de China— la situación relacionada con la influencia de Pekín ha ido mucho más lejos en comparación con EEUU.