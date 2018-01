Cuba: la polémica detrás del proceso electoral

La polémica comenzó cuando la Comisión Nacional de Candidatura hizo públicas las listas de los candidatos a diputados que serán elegidos en elecciones generales el próximo 11 de marzo. Todos notaron que sólo Gerardo Hernández y Fernando González figuraban en el documento con 605 nombres de las 16 provincias del país.

© REUTERS/ Enrique De La Osa Elecciones en América Latina 2018: Cuba ante un cambio de poder intergeneracional

Las redes sociales fueron el escenario perfecto para el debate que comenzó en los posteos de periodistas y personalidades de la cultura en Facebook donde se cuestionó desde la disposición de René González, Antonio Guerrero y Ramón Labañino a convertirse en diputados, hasta la posibilidad de que existiera un error en las listas.

Los cinco héroes cubanos vivieron encarcelados desde 1998 en Estados Unidos tras ser condenados a largas penas por luchar contra el terrorismo hacia Cuba. La campaña por su liberación movilizó a toda la Isla durante su tiempo en prisión y evidenció el apoyo internacional hasta su regreso entre 2013 y finales de 2014.

Por tanto, el debate subió de tono cuando Olga Salanueva, esposa de René González, publicó un extenso post en su perfil de Facebook en el que sugería que se cuestionara a la Comisión de Candidaturas la razón de la omisión, hecho que calificó de "una nueva y gran injusticia contra los cinco héroes de la República de Cuba".

Lea también: EEUU prolonga suspensión de ley sobre confiscación de propiedades en Cuba

Según la Ley electoral, la lista de candidatos a la Asamblea Nacional de Cuba se compone en un 50% de propuestas elegidas entre los delegados municipales, mientras que el resto es escogido por las organizaciones sociales.

© AFP 2018/ Philippe Huguen Este es el hombre que tras 59 años podría ocupar el lugar de los Castro en Cuba

Salanueva comentó en su posteo que ella está acostumbrada a las muestras de cariño de la gente en Cuba cuando sale con su esposo y esto le lleva a asegurar que el pueblo se ve representado en Los Cinco. Por eso estaba convencida de que estarían en las listas, escribió.

Según explicó, su objetivo fue aclarar a sus amigos que su esposo no estaba en la lista de candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular, no porque no quisiera o porque no fuera cubano, sino porque la Comisión Electoral lo había descartado.

El cantante Israel Rojas, líder de la influyente agrupación musical cubana Buena Fe también dio a conocer su postura en una carta publicada en el sitio La joven Cuba, donde expresó que "los cinco deben estar en el parlamento que acompañará a los dirigentes que se supone, no serán los históricos. Creo que nos dará tranquilidad y alegría", aseguró.

​Al final del documento, Rojas mencionó que escribiría los nombres de los héroes en su boleta electoral, "es mi derecho y lo voy a ejercer", culminó. Sin embargo, este acto es considerado ilegal en el proceso electoral y conlleva a la anulación de las boletas.

© AP Photo/ Javier Galeano Esta es la historia del periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba

Fue entonces cuando Salanueva volvió a pronunciarse en su muro de Facebook y propuso poner a descansar este tema "y ocuparnos de lo que importa: La Revolución". En esta última publicación, la esposa de René González afirmó que sigue creyendo injusto distinguir entre ellos (los cinco héroes) y que le parece un error lo sucedido.

Además pidió "encarecidamente" a todos los que querían poner el nombre de los cinco en la boleta en muestras de apoyo, que no lo hicieran. "Recuerden que eso anularía el voto y (…) esto es hacer lo que quisieran nuestros enemigos", señaló.

Rojas también se retractó desde su perfil de Facebook y mencionó que sólo pensaba en cómo expresar su opinión sobre lo que considera un error. Pero a la vez buscaba proteger el proceso electoral cubano, acotó el intérprete.

Israel Rojas y Olga Salanueva: la Revolución está primero https://t.co/svVAdI03BE pic.twitter.com/u0FVP8T4Lo — La Joven Cuba (@lajovencuba) 27 de enero de 2018

​"Anular boletas electorales sería aún más dañino que discrepancias en el proceso de nominación. Hoy que el mundo está mirando a Cuba por el significado que tienen los próximos acontecimientos", reflexionó.

"Quienes no le importan estas cosas viven más cómodos, resulta más conveniente económicamente. Pero todavía no me ganan el cinismo y la apatía, Cuba es mi templo", afirmó Rojas.

© REUTERS/ Alexandre Meneghini Autoridades de EE.UU. admiten falta de pruebas sobre ataques acústicos en Cuba

Las lista de candidatos incluye nuevamente figuras históricas de la Revolución cubana como el presidente Raúl Castro, José Ramón Machado Ventura y los Comandantes de la Revolución, Ramiro Valdés —uno de los vicepresidentes del Consejo de Estado- y Guillermo García Frías.

También, en el registro de nominados aparecen el actual primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y Mariela Castro, hija de Raúl Castro y presidenta del Centro Nacional de Educación Sexual en la Isla.

Sin embargo, de los más de 600 integrantes propuestos para la Asamblea, 338 son caras nuevas y, del resto, 148 tiene un solo mandato anterior, dijo la presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, Gisela Duarte, al diario Granma.

Lea más: Jóvenes cubanos: 'Task Force' para la internet en Cuba será otro error de EEUU

Tras las elecciones generales de marzo, se instalará oficialmente la Asamblea General el próximo 19 de abril y sus diputados propondrán y elegirán al nuevo presidente.