Embajador palestino descarta una pronta reunión entre Abás y Netanyahu

MOSCÚ (Sputnik) — Las negociaciones directas entre los líderes de Palestina e Israel, Mahmud Abás y Benjamín Netanyahu, de momento no se planean, declaró a Sputnik el embajador palestino en Rusia, Abdel Hafiz Nofal.

© REUTERS/ Denis Balibouse Netanyahu revela a Sputnik el tema que debatirá con Putin

"No, no se planean, en absoluto. Ahora no hay planes para una reunión entre Abás y Netanyahu", dijo el diplomático al comentar un posible encuentro tras la visita de ambos líderes a Moscú el 12 y el 29 de enero, respectivamente.

El Kremlin confirmó la semana pasada que el 29 de enero el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, debatirán en Moscú el conflicto árabe-israelí y la situación en Siria.

Además, en febrero Abás planea visitar Rusia también para discutir el conflicto árabe-israelí, incluida la decisión de EEUU de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y reubicar allí su embajada.