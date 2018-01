Polonia, una herramienta al servicio de EEUU en las disputas gasísticas

Según el secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, el proyecto del gasoducto representa un peligro para la seguridad de Europa.

"Nos damos cuenta de que este proyecto socava la estabilidad y la seguridad europea. Es otra manera de utilizar la energía rusa como una herramienta política", indicó el alto cargo tras la reunión con el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki.

Anteriormente el alto funcionario polaco había anunciado las negociaciones con Tillerson acerca del asunto. Después del encuentro, Morawiecki declaró que Varsovia buscaría el apoyo de los aliados de EEUU en lo tocante al ámbito gasístico.

El politólogo ruso Vladímir Brúter, citado por el medio RuEconomics, opina que EEUU está dispuesto a atender a la posición polaca, ya que el país eslavo es el principal aliado de Washington en Europa del Este. Además, actualmente Polonia es en un estado de mayor competencia entre Alemania y EEUU.

El experto indica que el asunto depende de cómo EEUU pueda influir en los negocios alemanes y cómo, a su vez, el sector empresarial de Alemania puede presionar al gobierno del país.

"Estas son preguntas a las que Washington todavía no logra responder. (…) La presión hacia el proyecto irá creciendo. No obstante no hay ni una sola prueba de que Rusia use productos energéticos como herramienta política. ¿Acaso Moscú debe suministrar gas gratuito a Ucrania o suministrar el combustible a Polonia por el mismo precio que a Alemania, pese a que los alemanes adquieren una cantidad diez veces mayor de gas?", reflexiona Brúter.

En cuanto a la actitud de Alemania, el experto está convencido de que la canciller del país, Angela Merkel, no va a reforzar la tensión en las relaciones con Washington, dado que esto no corresponde al vector de la política exterior del país.

