El Kremlin niega tener noticias sobre acusaciones de entrega de carbón a Corea del Norte

"No hagan caso a fuentes no identificadas de inteligencia, no tenemos intención de verificar [estas noticias], no hemos escuchado ninguna declaración oficial al respecto", expresó el alto funcionario sobre las informaciones aparecidas en medios de prensa sobre la supuesta entrega de carbón ruso a Corea del Norte.

Agregó que "Rusia es un miembro responsable de la comunidad global que cumple las reglas internacionales".

Las tensiones en la península de Corea escalaron el año pasado, a medida que Corea del Norte persistía en sus ensayos nucleares y de misiles balísticos, en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

En respuesta, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió a finales del 2017 las sanciones contra Pyongyang, en particular en el ámbito de la compra de hidrocarburos.

La situación en torno a Birmania

Asimismo, el portavoz del Kremlin afirmó que Rusia rechaza las acusaciones de EEUU sobre suministro de armas a Birmania.

© REUTERS/ Soe Zeya Tun Rusia insta al diálogo para normalizar la situación en el noroeste de Birmania

"En la cooperación técnico-militar, la Federación Rusa cumplió, cumple y va a cumplir estrictamente todas las normas y principios del derecho internacional; por eso, claro, esta postura y estas acusaciones no las podemos tomar en consideración", dijo.

El 24 de enero la portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Heather Nauert, afirmó que las ventas militares de Rusia a Birmania pueden empeorar la actual situación en el país del sudeste asiático.

El viceministro de Defensa de Rusia, Alexandr Fomín, dijo el lunes 22 que su país llegó a un acuerdo con Birmania para el suministro de seis aviones de combate rusos Su-30, y que el Gobierno del país asiático expresó interés en la compra de equipamiento ruso de tierra y mar.

Lea más: Rusia llama a la ONU a actuar de intermediario para resolver crisis en Birmania

Según Fomín, el Su-30 puede convertirse en el avión más importante de la Fuerza Aérea de Birmania.

© Sputnik/ Alexey Nikolskiy Putin ordena cumplir la resolución de la ONU sobre Corea del Norte

Birmania ha estado últimamente en el punto de mira internacional debido al conflicto con la minoría rohinyá en el estado de Rakáin.

Las autoridades centrales y la población budista consideran a los rohinyás como inmigrantes indocumentados provenientes de Bangladesh.

Los enfrentamientos más recientes tuvieron lugar en agosto de 2017, cuando insurgentes rohinyás atacaron puestos de seguridad del Gobierno.

Las autoridades respondieron a los ataques dejando entre los rohinyás cientos de muertos y varios miles que se vieron forzados a huir a Bangladesh.

La situación fue duramente criticada por la comunidad internacional, que ha pedido el fin de la violencia.