La Cruz Roja no asistirá al Congreso del Diálogo Sirio por ausencia de agenda humanitaria

DAVOS, SUIZA (Sputnik) — El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) fue invitado al Congreso del Diálogo Nacional sirio en Sochi, pero no asistirá debido a la ausencia de una agenda humanitaria, declaró el presidente del CICR, Peter Maurer.

"Recibimos la invitación, pero nos enteramos de que los aspectos humanitarios no centrarían el congreso (…) Por lo tanto no haríamos ningún gran aporte al foro y decidimos no asistir", dijo Maurer en declaraciones a Sputnik.

© Sputnik/ Mikhail Alaeddin Un total de 1.600 sirios están invitados al Congreso del Diálogo Nacional en Sochi

El jefe del CICR comentó que la Cruz Roja seguirá ofreciendo sus servicios en las negaciones relacionadas con importantes cuestiones humanitarias.

La Cruz Roja, recordó Maurer, participa en el proceso negociador de Astaná sobre el establecimiento de la paz en Siria y está dispuesta a organizar las evacuaciones humanitarias siempre que las partes interesadas lleguen a un acuerdo.

El enviado especial de la presidencia rusa para Siria, Alexandr Lavréntiev, remitió con anterioridad las invitaciones al Congreso del Diálogo Nacional Sirio.

Además de los participantes principales del diálogo —representantes de Damasco y de la oposición siria— se invitó a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, así como a Egipto, Jordania, Irak, Kazajistán, Líbano y Arabia Saudí.

El Congreso del Diálogo Nacional Sirio es una iniciativa impulsada por el presidente ruso, Vladímir Putin, que busca propiciar un proceso político inclusivo y contribuir a la reconciliación y el inicio de las reformas políticas en Siria.