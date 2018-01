"El autoaislamiento es una derrota": EEUU se esconde de la delegación rusa en el Foro de Davos

"No es Rusia quien se opone al diálogo. Rusia está abierta al mismo, pero los estadounidenses nos eluden en Davos. No quieren hablar, se están escondiendo de un verdadero debate", declaró.

El politólogo Andréi Súzdaltsev comentó a Sputnik que estas acciones demuestran falta de preparación para el diálogo.

"Nuestras relaciones tienen un problema muy interesante. Se trata de unas relaciones que no existen. Incluso el diálogo al más alto nivel está suspendido. La comunicación se mantiene a nivel de una guerra de información. Por lo tanto, se están escondiendo. No tienen nada que decir, no están preparados para el diálogo. Por eso tratan de ir por caminos diferentes", explicó.

Según el analista, este enfoque estadounidense lleva al fracaso.

"Sin duda, el autoaislamiento es una derrota. Pero no es nuestra elección, cayeron en su propia trampa", opinó Súzdaltsev.

El Foro Económico Mundial se celebra en Davos del 23 al 26 de enero. La delegación rusa, encabezada por Arkadi Dvorkóvich, opera durante todos los días del evento y reúne a los líderes políticos y empresariales, economistas y científicos de Rusia.