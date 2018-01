Rajoy hará "todo lo posible" para evitar una investidura telemática de Puigdemont

"El Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley, y yo la voy a cumplir como lo hice cuando puse en marcha el artículo 155 de la Constitución", dijo Rajoy en una entrevista con la cadena de radio Onda Cero.

© REUTERS/ Albert Gea Cuatro puntos para entender el futuro de Cataluña

Durante la entrevista, Rajoy insistió en que los representantes políticos catalanes, tengan las ideas que tengan, deben someterse al marco legal para "evitar que se imponga el más fuerte".

Carles Puigdemont se encuentra huido de la justicia española desde principios de noviembre, fecha en la que se desplazó a Bruselas después de que se abriera una investigación en su contra por instigar una "insurrección activa" con el objetivo de proclamar la independencia de Cataluña.

En las últimas semanas, los partidos independentistas pusieron sobre la mesa la posibilidad de investir al líder independentista de manera telemática o haciendo uso de votos delegados ante la previsión de que este y el resto de diputados electos desplazados a Bélgica puedan ser detenidos si se desplazan a España.

No se lo pierda: El destino de Cataluña, manzana de la discordia entre los españoles

Esta opción es rechazada por todas las fuerzas no independentistas del Parlamento de Cataluña, así como por los servicios jurídicos de la cámara —cuyo pronunciamiento al respecto no tiene valor legal— y por el Gobierno de España, que anunció en varias ocasiones intención de recurrir la investidura ante el Tribunal Constitucional si no es presencial.

"Puigdemont ya sabe cuáles son las reglas del juego y la primera es que cuando no se respeta la ley hay consecuencias", afirmó Rajoy durante la entrevista concedida este 24 de enero.

Le puede interesar: Diputado alemán califica de "vergüenza" para Europa la situación en Cataluña

Pese a su rechazo a la investidura telemática del líder independentista y a reafirmar su intención de recurrirla si llega a producirse, Rajoy afirmó estar dispuesto a establecer un diálogo con sus interlocutores en Cataluña para buscar soluciones al conflicto.

No obstante, insistió en que ese diálogo no se producirá al margen de la legalidad española en unos términos que supongan un intento de obligarle a celebrar un referéndum.

"Pondré todo cuando este en mis manos, pero lo que no voy a hacer es saltarme la legislación", subrayó.

Preguntado sobre si esa voluntad de diálogo le llevará a aceptar la petición del presidente del Parlamento de Cataluña para mantener una reunión, Rajoy respondió que hasta el momento jamás mantuvo contactos con los responsables de parlamentos autonómicos para preparar sesiones de investidura, por lo que no ve motivos para hacerlo ahora.

Lea más: Puigdemont no renuncia a la República catalana