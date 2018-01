Delegado palestino: сhantaje de EEUU con ayuda humanitaria viola principios de la ONU

"No admitimos que un país use el dinero para presionarnos para que aceptemos cosas que no queremos aceptar o para que estemos de acuerdo con la violación de la ley internacional, tal y como lo hizo EEUU", dijo.

El diplomático palestino recordó que Estados Unidos recurrió a esa política a inicios de enero al suspender la asistencia en materia de seguridad a Pakistán, declarando que el Gobierno pakistaní no actúa con decisión contra los grupos terroristas que operan en el territorio paquistaní.

© REUTERS/ Amir Cohen Pence: el ritmo del plan de paz depende de los palestinos

"Estas tácticas son inadmisibles y solo profundizarán las divisiones y los conflictos internacionales, pero no desembocarán en discusiones diplomáticas de paz", apuntó.

El pasado 16 de enero Washington anunció que congelaría la entrega de 65 millones de dólares de ayuda a la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unrwa, por sus siglas en inglés).

Según explicó la portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Heather Nauert, la decisión no es una forma de castigo, sin embargo, Washington aspira a ver cambios en la forma en que opera la agencia de asistencia.

Lea más: Palestina participaría en conferencia de paz para Oriente Próximo convocada por Moscú

El día 17 de este mes el comisionado general de Unrwa, Pierre Krahenbuhl, expresó sus preocupaciones de que la medida estadounidense ponga en peligro el desarrollo de este programa de apoyo y afecte la seguridad regional en un momento "en que Oriente Próximo se enfrenta a múltiples riesgos y amenazas, especialmente el de una mayor radicalización".