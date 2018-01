Temer descarta que juicio a Lula afecte a la estabilidad de Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Michel Temer, no cree que el juicio contra el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), que se celebrará este 24 de enero, afecte a la estabilidad del país, según dijo en su llegada al Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Preguntado por si el juicio eclipsará el papel de Brasil en esa cita económica Temer respondió: "No creo, quizá ensombrezca algo aquí porque es el mismo día, pero fuera de aquí no creo que cause ningún malestar, es un evento natural", dijo a periodistas, según recoge un comunicado oficial del Gobierno.

Lula podría ser condenado en segunda instancia a nueve años y medio de cárcel por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, con sede en Porto Alegre (sur), por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero, lo que podría apartarle de las elecciones de octubre para las que parte como favorito.

"Las instituciones brasileñas están funcionando, y funcionando con toda tranquilidad, lo que naturalmente da mucha seguridad a quien quiera invertir en el país", aseguró Temer (Partido del Movimiento Democrático de Brasil).

El pasado fin de semana, en una entrevista con el diario Folha de São Paulo, el actual presidente brasileño aseguró que prefería que Lula fuera "derrotado políticamente" que en la Justicia, porque la "victimización" no es buena para un expresidente ni para el país, afirmó.

Diversos movimientos sociales de izquierda se concentran ya en Porto Alegre para seguir de cerca el juicio y se esperan manifestaciones en todo el país si líder del Partido de los Trabajadores (PT) es condenado.